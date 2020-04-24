В Нижнем Новгороде найдена полураздетая 11-летняя девочка

Маленькая девочка поставила на уши десятки волонтеров ночью 24 апреля. Она каким-то образом ушла из дома и самостоятельно вернуться не смогла.

Как рассказали в поисково-спасательной группе «Рысь», о пропаже ребенка им стало известно в половине первого ночи. В беседе с родителями девочки выяснилось, что та «ускользнула из дома в пижаме и домашних тапочек» около 23.00. Волонтеры тут же подорвались на ее поиски. И уже через четверть часа на место выехали первые экипажи.

- Прибыв к дому пропавшей, сразу начали осмотр ближайшей территории. Осмотрели открытые подъезды и подвалы. На улице было холодно - минус четыре градусам. А ребенок где-то в темноте… один… в тапочках и пижаме. Страшно представить, что могло произойти, - говорится в группе «Рыси» в соцсети «ВКонтакте».

О том, что девочку нашли, одна из поисковых групп сообщила около двух часов ночи. Оказалось, малышка замерзла и спряталась в подъезде одного из соседних домов.

- Увидев открытый подъезд, поисковики решили его осмотреть. Там и обнаружили ребенка, - вспоминает «Рысь». - На данном поиске оперативно сработали все! Увидев, что ребенка нет дома, родители сразу сообщили в полицию, оповестили добровольцев.

В Нижнем Новгороде найдена 11-летняя девочка.Видео: https://vk.com/psg.nn52

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