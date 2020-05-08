Автомобиль провалился в яму, образовавшуюся на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Фото происшествия «Комсомолке» прислали очевидцы. На них видно, что капот автомобиля ушел в дыру, которая образовалась из-за сильного ливня, прошедшего в городе 8 мая.

Машина провалилась в яму, которая образовалась из-за ливня на Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Фото предоставлено очевидцем

Масштаб последствий дождя сегодня оценил исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. По поручению главы региона Глеба Никитина, он провел совещание с представителями областного правительства, городской администрации и ГУ МЧС.

Машина провалилась в яму, которая образовалась из-за ливня на Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Фото предоставлено очевидцем

Больше других от ливня пострадали Черный пруд, перекресток улиц Ковалихинской и Белинского, Окский съезд и участок набережной Федоровского. На Окском съезде грунт сошел из-за нечищеной ливневой канализации, которая не выдержала объема воды. При этом Юрий Шалабаев сообщил, что подпорная стенка там уцелела.

- На откосе под набережной Федоровского ущерб минимизировала геосетка. По итогам совещания приняли совместное решение, что нашим первоочередным шагом станет мобилизация всех аварийных служб Нижнего Новгорода. Необходимо прочистить ливневки, чтобы не допустить повторения сегодняшней ситуации. В дальнейшем будем совместно с правительством области обсуждать системные решения проблем с ливневой канализацией в городе,- сообщил Юрий Шалабаев.

Он также добавил, что вода на откосах напитана водой, из-за чего сход грунта и оползни могут продолжиться. Исполняющий обязанности мэра призвал нижегородцев воздержаться от прогулок на откосах. Безопасность на набережной Федоровского и в парке «Швейцария» обеспечат усиленные патрули.

К восстановлению откосов можно будет приступить после того, как они высохнут. До тех пор туда нельзя заводить технику.

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