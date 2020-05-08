Новорожденных лосят сняли на видео зоозащитники в Нижегородской области

Новорожденных лосят сняли на видео защитники дикой природы. Об этом сообщает ГКУ НО «Центр охраны животного мира» - подведомственное учреждение госохотнадзора региона.

Местонахождение диких животных не разглашается, чтобы избавить их от нежелательных гостей. Не стали задерживаться рядом с лосятами и сами зоозащитниками, чтобы мама-лосиха не испугалась.

Как сообщили в госхотнадзоре, гон у лосей происходит осенью, а беременность длится порядка 240 дней. В апреле-мае у животных происходит отел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/777768" frameborder="0"></iframe> Новорожденные лосята.Видео: ГКУ НО «Центр охраны животного мира»

Сейчас у лосей сезон миграции, уточнили в ведомстве. Животные, родившиеся в прошлом году уходят от матери в апреле-мае и отправляются искать новые места обитания. При этом они могут выбегать на дороги или забредать в населенные пункты.

Если сохатые появились в вашем населенном пункте, звоните на «зеленый» телефон: (831) 433-22-11 или 112. Специалисты помогут вернуть животное в природную среду обитания.

Напомним, к особо охраняемым природным территориям относится 6,25% площади Нижегородской области. В 2022 году в регионе запланировано создание первого Национального парка в рамках нацпроекта «Экология». Список потенциальных территорий уже определен рабочей группой. Известно, что парк будет включать в себя шесть особо охраняемых территорий, где встречаются животные и растения, внесенные в Красные книги Нижегородской области и России. В частности, в парк планируется включить Ичалковский бор, озеро Светлояр, Пустынский заказник и другие территории.