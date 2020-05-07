«Шансов спасти бизнес меньше с каждым днем»: нижегородские турагентства пытаются выжить и получить господдержку

Нижегородские туристические агентства закрываются и пытаются понять, как дальше работать и долго ли продлятся ограничения из-за коронавируса. Кто-то пока держится и разрабатывает новые продукты в надежде на государственную поддержку. Но все эксперты единогласны – отрасль находится на грани. Труднее всего приходится тем, для кого туризм является основным видом деятельности, кто снимает офис и платит сотрудникам зарплату.

Палаточные туры

Как рассказал «Комсомолке» директор турагентства «Альтаир» Андрей Демидов, его фирма сейчас полностью закрыта. При этом аренду и зарплату приходится платить. Руководитель подал заявку на получение государственной помощи, если ее предоставят, пережить трудные времена получится.

- Для нас все очень грустно. Но мы заявку подали на возмещение, которое нам обещают, чтобы нам оказали помощь, выделили по 12000 рублей на сотрудника и на налоги. Если нам дадут то, что обещают, для нас это не смертельно, - говорит Андрей Демидов. - Мы потеряли много на зарубежных турах, сняли много Европы. Были на апрель-май запланированы Италия, Греция. С заграницей мы попрощались, и деньги нам не вернули. У нас был Калининград, мы ездим туда каждый год на «День селедки» на самолете из Москвы. Нам одна авиакомпания заморозила деньги, предложила перенести поездку на другие даты, а другая авиакомпания нам вообще ничего не ответила. Ни на звонки, ни на письма нам не отвечают. Ту часть денег, которая была оплачена за экскурсии, гостиницы, мы людям вернули, а за самолеты по 7 000 у нас зависло у каждого.

Директор говорит, что вместе со своими сотрудниками они устроили недавно мозговой штурм и решили развивать Нижегородскую область. Для этого они максимально отобрали все праздники и события в регионе и разработали туры с палатками. Теперь будут предлагать поездки в Болдино на день рождения А.С.Пушкина, в Семенов на «Золотую хохлому», на фестиваль «Русская Тоскания» и другие путешествия. Задумка такова, что участники тура смогут посещать до двух-трех городов за одну поездку.

«Деньги просто висят, их не отдают»

Руководитель агентства «Премьер-тур НН» Елена Фадеева утверждает, что туризм не является для них основным видом деятельности. Поэтому из-за ситуации в отрасли, конкретно в их случае, в основном пострадали туристы. А вот у коллег дела обстоят хуже.

- Мы отправляем отдыхать только корпоративных туристов и знакомых. Поскольку организация у нас корпоративная, туристическая деятельность не является для нас основной. Когда все закрылось, тот, кто работал бухгалтером, так и остался на основной деятельности, кто был торговым представителем, тот им и работает и т.д. У нас пострадали только туристы. Коллеги же сотрудников распустили. Агентства, у которых нет помещений в собственности, все закрылись, просто помогают дистанционно из дома туристам писать претензии, переносить заявки. Если нет основной деятельности и помещения в собственности, все закрылись. Мы сейчас ждем. Деньги у нас зависли у туроператоров. Переносов при этом нет. Мы работаем и с поездками по России, и с зарубежными поездками. Никто ничего не переносил, деньги просто висят, их не отдают, - рассказала Елена Фадеева.

Руководитель агентства также сообщила, что за государственной поддержкой они не обращались. Она считает, что все эти предложения носят формальный характер, и получить поддержку в регионах практически нереально. Елена Фадеева прогнозирует, что в этом году уже никто никуда не поедет, в том числе по России. Исключением могут стать местные пансионаты, но и с ними пока тоже не все понятно. Эксперт также предположила, что если туроператоры обанкротятся, что вероятно в 70% случаев, то деньги потеряют туристы. Пока же агентствам предлагается перенести туры на другие даты, но скорее всего, туристы смогут отдохнуть только в следующем году. Те же, кто потребует свои деньги назад, смогут получить их с учетом комиссионных расходов и то неизвестно когда.

«Нам на словах все хотят помочь»

В компании «Капитал-трэвэл» пока никого не сократили и надеются на то, что удастся получить поддержку от государства. Власти Нижегородской области пытаются помочь отрасли, говорит финансовый директор компании Светлана Петрунина. Ее фирма специализируется на выездном туризме по России. Светлана предполагает, что находить резервы для выплаты хоть каких-то денег сотрудникам получится еще месяц. Дальше все будет зависеть от снятия ограничений и от того, получится ли воспользоваться государственной поддержкой.

- Попытки помочь со стороны местных властей есть, но не все от них зависит. Они могут только на местном уровне действовать, а там есть много моментов, когда нестыковка идет с федеральным законодательством, - пояснила Светлана. – Мы планируем обращаться за поддержкой, но пока много вопросов: как этим можно воспользоваться. Ассоциация «Нижегородская туристическая лига» проводила конференцию, они пытаются помочь нам взаимодействовать с налоговой инспекцией, с Роспотребнадзором, делать какие-то разъяснения. Нам на словах все вроде хотят помочь. Пока что мы ничем еще не воспользовались - ждем, когда федеральные меры субсидирования нашей отрасли на зарплату подробно разъяснят. Мы планируем обращаться за поддержкой, но пока много вопросов, как этим можно воспользоваться.

Светлана Петрунина отметила, что сейчас приходится туго туристическим компаниям всех направлений. Например, от ее турагентства в Карелию и Санкт-Петербург должно было отправиться много туристов. Полученные деньги позволили бы жить весь оставшийся сезон. Планировалось много программ на лето, среди которых тур на Северный Кавказ.

Светлана говорит, что если летние туры сорвутся, а ограничения продлятся дольше, чем до конца июня, то целесообразность путешествий станет очень низкой. Шансов спасти бизнес остается все меньше с каждым днем.