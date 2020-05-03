Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 3 мая 2020 года составило 2443 человека

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 3 мая составило 2443 человека. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 320 нижегородцев. Выздоровели и выписаны 326 пациентов. Тестирование прошли 84 942 человека.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, уровень заболеваемости напрямую связан с качеством самоизоляции. Чем самодисциплина хуже, тем больше случаев заражения регистрируется.

- Любые случаи пренебрежения санитарно-эпидемиологическими правилами оборачиваются печальной статистикой. Только самодисциплина способна переломить негативные тенденции. Если вы думаете, что от ваших действий ничего не зависит, вы ошибаетесь. Коронавирус - смертельно опасная болезнь, от которой никто не застрахован, - сказал Глеб Никитин.

Сейчас под наблюдением врачей в Нижегородской области находятся 3 684 человека. Из них 13 получили возможность пройти самоизоляцию в обсерваторе.

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