Коронавирус в Нижнем Новгороде последние новости на 3 мая 2020 года: на карантин закрыты семь населенных пунктов региона

Количество зараженных в Нижегородской области за сутки увеличилось на 320 человек и в целом достигло 2443 случаев заболевания. Рассказываем последние новости о распространении COVID-19.

Первые случаи заражения новой инфекцией зафиксировали в Гагинском и Ветлужском районах Нижегородской области. Теперь коронавирус зарегистрирован в 45 районах и городских округах региона. Свободными от него остаются шесть районов.

2 мая ГУ МВД России по Нижегородской области сообщило, что сотрудники Госавтоинспекции вместе с волонтерами проверяют весь автотранспорт, который направляется в Нижний Новгород. Увеличено также количество полицейских патрулей на городских улицах.

Самой главной новостью дня стало закрытие семи населенных пунктов Нижегородской области на карантин. Ограничительные меры коснулись села Починки, городов Выксы, Павлово и Кулебаки, а также поселков Тумботино, Мухталово и Гремячево.

Как пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, карантин необходим для того, чтобы сохранить здоровье населения и гарантировать нормальную работу предприятий.

Он также призвал жителей региона помочь медикам и воздержаться от лишних передвижений.

- То, когда будут сняты ограничения, зависит сейчас только от граждан данных территорий. Чем выше окажется уровень самоизоляции и самодисциплины, тем скорее это произойдёт. Это коварная смертельно опасная болезнь, которая может наносить удар исподтишка. В наших силах защитить наших близких, - призвал Глеб Никитин.

2 мая стало также известно, что около 70 нижегородцев планируют вернуться до 7 мая из зарубежных поездок. Их возвращение организовало правительство Нижегородской области. Рейсы с туристами прибудут в Москву, Казань и Уфу, после чего будет организован их переезд в Нижний Новгород. Путешественниками предстоит пройти двухнедельный карантин.

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