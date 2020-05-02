Портрет ветерана Василия Рассыпнова появился во дворе дома на Звездинке в Нижнем Новгороде

Нижегородские уличные художники изобразили портрет ветерана Великой Отечественной войны Василия Рассыпнова во дворе дома на улице Звездинке. Ранее «Комсомолка» рассказывала о его боевых подвигах и заслугах. Василий Иванович участвовал в освобождении Крыма и Украины.

Изображения героев появляются на стенах трансформаторных подстанций в тех дворах, где живут ветераны. Акция «Портрет ветерана» стала возможна благодаря национальному проекту «Культура». Ее реализацией занимается Нижегородское региональное отделение Всероссийского движения «Волонтеры Победы».

Как пояснила руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина, изображения должны напоминать людям о том, что рядом с ними живет ветеран. Она также отметила, что почти в каждой семье есть герои, о которых нужно хранить память.

К 75-летию со Дня победы в Нижнем Новгороде планируется создать 20 граффити.

К акции «Портрет ветерана» также присоединились представители движения «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров.

Уникальный проект призван объединить ветеранов войны, тружеников тыла, волонтерское сообщество, представителей власти и учеников школ искусств.

По словам регионального координатора общественного движения «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров Александра Зуева, юные художники будут создавать портреты ветеранов на протяжении года. Как только режим повышенной готовности снимут, будет организована выставка работ. Там нижегородцы смогут узнать больше о судьбах горьковчан-фронтовиков. После выставки портреты подарят ветеранам.

- Мы долго думали, как можно объединить такие разные поколения –молодежь с пока еще незрелым представлением мира, и опытных, повидавших очень многое представителей старшего поколения. Все оказалось просто: это под силу искусству. Я уверен, что выставка получится интересной, а акция станет ежегодной, – заявил Александр Зуев.

Напомним, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Нижегородской области реализуется также проект ОНФ «Победа в лицах». Его авторы беседуют с ветеранами и публикуют их уникальные истории на страничках общественного движения в социальных сетях и в ютубе. Нижегородцев призывают делиться видеозаписями, чтобы о живых героях узнавало как можно больше людей.

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