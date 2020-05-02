2020-05-02T13:52:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 2 мая 2020 года: Выявлено 320 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 2443 человек
Елена КАРАЛ
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 2 мая 2020 года: Выявлено 320 новых случаевКоличество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 2 мая 2020 года: Выявлено 320 новых случаевФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 2 мая 2020 года увеличилось до 2443. Согласно информации сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 320 человек. Выздоровели 326 пациента.

Нижегородская область по-прежнему входит в ТОП-5 городов-миллионников с высоким приростом заболеваемости. К сожалению, регион поднялся с пятой на четвертую строчку по данному показателю. На первом месте находится Москва (5358 случаев), за ней следует Московская область (807 случаев) и Санкт-Петербург (323 случаев).

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, прирост количества зараженных напрямую зависит от уровня самоизоляции. Чем хуже соблюдалась дисциплина в прошлом, тем больший рост заболеваемости фиксируется сегодня.

- Любые случаи пренебрежения санитарно-эпидемиологическими правилами оборачиваются печальной статистикой. Только самодисциплина способна переломить негативные тенденции. Если вы думаете, что от ваших действий ничего не зависит, вы ошибаетесь. Коронавирус - смертельно опасная болезнь, от которой никто не застрахован, - подчеркнул глава региона.

На новую инфекцию уже протестировано 84 942 человека. По словам губернатора, за последние сутки тест прошел 5181 человек - самый большой показатель в Приволжском федеральном округе. В среднем в ПФО тестируется порядка 2654 человек на 100 тысяч населения в сутки.

Губернатор подчеркнул, что особое наблюдение ведется за состоянием здоровья людей, входящих в группу риска. Прежде всего, к ним относятся те, кто вернулся из регионов с высоким уровнем заболеваемости и люди, контактировавшие с зараженными.

Напомним, ранее Глеб Никитин сообщил об увеличении объема тестирования для контроля за распространением нового вируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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