Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 2 мая 2020 года составило 2123 человека. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 179 нижегородцев.

Как сообщил Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе есть все необходимое для лечения пациентов с COVID-19. По его словам, норматив по разворачиванию коечного фонда перевыполнен. Уже подготовлено около 2 700 мест для приема таких больных.

- У нас достаточно коек, оснащенных кислородом и аппаратами ИВЛ. Есть необходимые запасы медикаментов. Мы также постоянно наращиваем запасы средств индивидуальной защиты для медработников. Но коронавирусная инфекция слишком опасна. В зоне риска по-прежнему люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, пожилые, - напомнил губернатор.

Сейчас в Нижегородской области под наблюдением медиков остаются 3 686 человек. 13 пациентов получили возможность пройти самоизоляцию в обсерваторе.

На наличие новой инфекции протестированы почти 80 000 человек.

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