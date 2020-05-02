Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 мая 2020 года: две новых смерти и ужесточение контроля водителей

Количество зараженных в Нижегородской области за минувшие сутки увеличилось на 179 человек и достигло 2123 случаев. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 2 мая.

Утром 1 мая стало известно еще о двух летальных случаях, вызванных коронавирусом. В результате осложнений скончались двое мужчин в возрасте 81 и 73 лет. Как пояснил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов, течение заболевания у больных было вызвано хронической сердечной недостаточностью.

Хорошей новостью стал тот факт, что количество районов Нижегородской области, где был подтвержден коронавирус, осталось прежним.

Сотрудники полиции, органы исполнительной власти и местного самоуправления составили более 5000 протоколов за нарушение режима повышенной готовности в Нижегородской области. Из них в суд направили свыше 3637 документов.

Сотрудники ГИБДД усилили контроль на автодорогах Нижегородской области с 1 мая. Водителей, которые передвигаются на личном транспорте без разрешения, обещают штрафовать. В первый майский день сотрудники ДПС дежурили на проспектах Ленина и Гагарина. В результате были составлены протоколы в отношении нарушителей. Размер штрафов будет определять суд.

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