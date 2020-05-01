Война за «товарищество»: Жильцы «Дома на Свободе» жалуются на то, что их не пускают домой

В «Доме на Свободе» развернулась нешуточная борьба за кресло председателя товарищества собственников жилья и за принятие изменений в Устав. Сейчас скандал достиг кульминации, и жильцы дома прислали в «Комсомолку» видеозапись спора с одним из сотрудников ТСЖ.

Как пояснил один из жильцов дома Александр Кондратьев, видео сняла его соседка, а затем опубликовала в общедомовом Viber-чате. По его словам, часть правления ТСЖ и жильцов добивается смены председателя, а нынешний руководитель Александр Рябикин не хочет уступать свое кресло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/776591" frameborder="0"></iframe> Жители "Дома на свободе" жалуются, что их ограничивают в передвижении под предлогом борьбы с коронавирусом.Видео предоставлено "Комсомолке"

- Ему не хватает голосов, он создал общее собрание собственников со своими приспешниками. Он просит проголосовать за то, чтобы он остался председателем, и выносит еще ряд вопросов, в которых просит его поддержать. Поскольку желающих его поддержать не нашлось в нужном количестве, он придумал следующую схему: пользуясь коронавирусом, он не пускает автомобили собственников, которые делают ремонт или просто хотят заехать на территорию, - рассказал Александр Кондратьев «Комсомолке». - Охрана, которая не пускает, говорит: «Вы проголосуйте, тогда мы вас пропустим». При этом есть надуманные предлоги, почему не пускают, например: «У вас машина не прошла санобработку какую-то от вируса». Если собственник начинает с охраной ругаться, выходит Быков и говорит: «Заполните бюллетень, тогда мы вас пропустим». Собственники, которые посмелее, начинают свои права отстаивать, что мы и наблюдаем на видео.

При этом действующий председатель ТСЖ Александр Рябикин отрицает, что жильцам не дают попасть на территорию. Он заверил, что никакого пропускного режима не вводил, сам он в доме не бывает и руководит деятельностью ТСЖ по телефону.

- Это вранье, это не подтверждено ни одним доказательством. Пусть мне покажут документ, и будем выяснять: кто и кого не пускает, когда не пускает. Да, у нас есть определенные меры, которые мы ввели в связи с пандемией коронавируса. Каждый приезжающий автомобиль у нас полностью обрабатывается хлорсодержащим составом. От тех лиц, которые не являются собственниками в доме (водители, грузчики и другой персонал), мы требуем, чтобы они были в масках, перчатках, чтобы исключить распространение инфекции в доме. Собственникам только рекомендовано носить маски и перчатки в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Не вижу ничего в этом плохого, - отметил Александр Рябикин.

Он подтвердил, что человек на видео работает в ТСЖ, а вот с кем он разговаривает, председатель понять не может. По словам руководителя, от жильцов дома в ТСЖ не поступало никаких письменных жалоб. Как рассказали «Комсомолке» в ревизионной комиссии, Александр Рябикин юрист по профессии, поэтому комментирует видеозапись соответственно.

- Если собственник напишет заявление в ТСЖ со словами о том, что он собственник такого-то помещения, а Анатолий Федорович Быков как-то нарушил его права, мы обязательно будем с этим разбираться. Никаких заявлений от собственников нет. На записи не видно, с кем он ведет этот диалог. Я не вижу предмета для дискуссии по модели «собственник-голосование-ТСЖ», потому что в этой модели отсутствует самое главное – собственник или не собственник тот человек, с которым ведется диалог на записи этого видео. По голосу это определить мы не можем – с кем он разговаривает. Почему они не обращаются в ТСЖ, если считают себя собственниками? – задается вопросом Александр Рябикин.

Правление ТСЖ и некоторые жильцы «Дома не Свободе» разделились на два лагеря, и у каждого своя правда. Действующий председатель судится с оппонентами, а те собираются писать на него заявление в прокуратуру. Самое печальное, что это тормозит решение бытовых проблем, которых в свежепостроенном доме хватает. Как считает один из жильцов дома Михаил, сейчас работа парализована.

- Девять человек между собой борются. Часть жильцов поддерживает одних, часть жильцов – других. Сейчас действий никаких нет, к сожалению. Парализована деятельность, и с моей точки зрения, это ни к чему хорошему не ведет. Как у медали есть две стороны, так и у двух сторон там есть своя правда, но истина где-то посередине, - говорит Михаил.

Он считает, что снять все противоречия поможет только общее собрание жильцов. Они изберут правление, которое определит председателя, ревизионную комиссию и наметит стратегию, куда и как дальше двигаться. Хотя мужчина уверен, что недовольные будут всегда, потому что идеальным для всех быть просто невозможно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.