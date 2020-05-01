Коллеги простились с бывшим руководителем управления ГИБДД Нижегородской области Павлом Ржевским

Коллеги простились с бывшим главой управления ГИБДД Нижегородской области, полковником полиции Павлом Ржевским. Об этом сообщает паблик «Опер пишет», который опубликовал видеозапись с автобусами, покидающими улицу Стрелка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="906" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/776559" frameborder="0"></iframe> Управление ГИБДД Нижегородской области простилось с Павлом Ржевским.ВИДЕО: паблик «Опер пишет»

Напомним, бездыханное тело Павла Ржевского было найдено в рабочем кабинете 29 апреля. Как сообщил «КП-Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах, рядом с погибшим лежал наградной пистолет.

При этом отмечалось, что возможной причиной случившегося могла стать отставка полковника с поста руководителя УГИБДД и проблемы с законом. Как отметил источник, примерно в 20-х числах апреля был задержан один из заместителей руководителя, а на нескольких рядовых сотрудников управления возбудили уголовные дела за взятку и превышение должностных полномочий.

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