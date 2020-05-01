Академические, народные и эстрадные исполнители поддержали марафон «Наш день Победы», посвященный 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Акция инициирована аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Песня «День Победы» прозвучала в исполнении солистов губернского оркестра и участников шоу «Голос.Дети», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. С ними вместе великую песню, ставшую символом праздника, исполнили академические, фольклорные, поп-исполнители и джазовые музыканты.

Нижегородские вокалисты присоединились к марафону «Наш день Победы»Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

1 мая прозвучали голоса солистов Нижегородского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина Татьяны Гарькушовой, Виктора Ряузова и Александра Зубаренкова. Нижегородский губернский оркестр представили Татьяна Волкова, Дмитрий Маресев и Дмитрий Зубарев.

Выступили также представители Нижегородского муниципального ансамбля народной песни «Любава» и вокалисты ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

Не обошлось без участия участников шоу «Голос. Дети» Егора Григорьева и Дарьи Лебедевой, а также кавер-группы «Jack Daniels Time» Андрея Паньшина и Владимира Торопыгина.

Нижегородские вокалисты присоединились к марафону «Наш день Победы»Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Видеоролик у памятника Чкалову и возле катера «Герой» снимался до того, как в Нижегородской области был введен режим самоизоляции, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

В начале видеоролика участники рассказывают о вкладе региона в дело Великой Победы. В годы войны нижегородские предприятия удалось объединить в уникальный комплекс, где выпускали оружие и снаряжение для сухопутных войск, флота и авиации, производили реактивное топливо, взрывчатку и почти все виды оборонной продукции.

Благодаря заводу «Красное Сормово» фронт получил более 12000 танков Т-34 и 27 подводных лодок. На Горьковском авиационном заводе имени С.Орджоникидзе произведен каждый третий отечественный истребитель.

Активное участие горьковчане принимали в сдаче крови для раненых воинов. В годы войны на фронт отправили свыше 92000 литров крови.

Нижегородские вокалисты присоединились к марафону «Наш день Победы»Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В акции «Наш День Победы уже присоединились Республики Марий Эл, Мордовия, Башкортостан, Татарстан, Удмуртская Республика и Самарская область. От Нижегородской области эстафета перейдет Пермскому краю.

Как отметили организаторы песенного марафона, акция должна объединить вокалистов разных регионов Поволжья в один народный коллектив. Мероприятие призвано сохранить историческую память о великом подвиге наших предков.

Знаменитая песня «День Победы», слова которой созданы Владимиром Харитоновым и положены на музыку композитора Давида Тухманова, исполнят на своих родных языках певцы и хоры ПФО.

Организаторы акции уверены, что великая песня, написанная 45 лет назад, сможет объединить россиян, напомнив о погибших и живых героях.

Выступления творческих коллективов разных областей и республик обещают транслировать с 25 апреля по 8 мая на местных радиостанциях и телеканалах. Ежедневно к марафону будет присоединяться новый регион. В день праздника 9 мая легендарную песню исполнят все музыкальные коллективы, которые участвовали в акции.

Послушать исполнителей можно на ютубе и в социальных сетях по хештегам #нашденьпобеды и #песнипобедыПФО.