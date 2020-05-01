Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 1 мая 2020 года: Выявлено 179 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 1 мая 2020 года увеличилось до 2123. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 179 человек.

Нижегородская область входит в первую пятерку рейтинга регионов России, где заболело наибольшее число людей. Лидером по-прежнему остается Москва, где выявлен 3561 инфицированный. За ней следуют Московская область (797), Санкт-Петербург (349) и Свердловская область (232).

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, на сегодня подтверждено меньше случаев, чем ожидалось, но их все равно много. При хорошем уровне дисциплины, улучшений стоит ожидать к середине мая.

Как сообщил заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов, в Нижегородской области зафиксировано еще два летальных случая. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончались мужчины 81 и 73 лет. Течение заболевания у них осложнила хроническая сердечная недостаточность.

В настоящий момент в регионе зафиксировано 14 смертей в результате заболевания COVID-19. Под наблюдением врачей сейчас находятся 3 686 человек, 13-ти из которых предложено остаться на самоизоляции в обсерваторе.

Вылечен и отправлен домой 291 пациент. Протестирован на наличие новой инфекции 79 761 человек.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, средний показатель количества тестирований вырос со вчерашних 2 324 человек до 2 492 человек на 100 тысяч населения 1 мая. В течение суток тесты прошел 4 891 житель. Регион занимает ведущие позиции по числу протестированных в Приволжском федеральном округе.

Сейчас тесты исследуются специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области и Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им.И.Н.Блохиной. Аналогичную работу ведут ГБУЗ «НОЦ СПИД» региона, областной клинический противотуберкулезный диспансер, Приволжский окружной медицинский центр, ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» №50, ООО «АВК Мед» и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) в Сарове.

Напомним, губернатор сообщил о наращивании объема тестирования для контроля ситуации с распространением COVID-19. Он отметил, что особое внимание уделяется состоянию здоровья людей, входящих в группу риска. Ими являются те, кто прибыл из других регионов с высоким уровнем заболеваемости и те, кто контактировал с зараженными.

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