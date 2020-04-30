2020-04-30T15:38:49+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой от 6,5%

Срок кредитования по новой программе: от 3 до 30 лет.
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Фото: УРАЛСИБФото: УРАЛСИБ
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечные кредиты на приобретение жилья в новостройках по ставке от 6,5%. Кредитование осуществляется в рамках мер господдержки, предусмотренных Постановлением Правительства РФ N 566 от 23.04.2020 г.

Срок кредитования по новой программе: от 3 до 30 лет. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей. Максимальная сумма кредита для приобретения квартиры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – до 8 млн рублей.

Для покупки жилья в других городах и регионах – до 3 млн рублей.

Минимальный размер обязательного первоначального взноса – 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Банк принимает также средства социальной субсидии и/или материнского (семейного) капитала при наличии.

Подача заявки возможна с предоставлением минимального пакета документов – паспорта гражданина РФ и второго документа на выбор: ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт.

Официальный срок действия новой госпрограммы – до 1 ноября 2020 года. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Общие условия кредитования физических лиц (граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев) на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или доме блокированной застройки (таунхаусе) у юридического лица по программе «Ипотека 6,5%»: процентная ставка от 6,5% до 8,5% годовых за пользование кредитом устанавливается в зависимости от наличия/отсутствия зарегистрированного залога приобретаемого имущества, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности заемщиков, а также страхования приобретаемой недвижимости (после ввода дома в эксплуатацию). Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредита – от 3 до 30 лет (включительно). Максимальная сумма кредита: до 8 000 000 руб. – г. Москва, Московская обл., г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл. и до 3 000 000 руб. – другие регионы присутствия Банка. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (перечень рекомендованных страховых компаний размещен на сайте Банка uralsib.ru; тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение – залог/залог прав требования приобретаемого объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка. Минимальный первоначальный взнос – 20%, при подаче заявки по минимальному пакету документов минимальный размер первоначального взноса составляет: не менее 30% – по программе «Ипотека по двум документам» для клиентов застройщиков, указанных в перечне партнеров Банка по программе «Ипотека по двум документам» и не менее 40% – по программе «Ипотека по двум документам» для остальных категорий клиентов. Досрочное погашение кредита без ограничений. Подробная информация по условиям кредитования – www.uralsib.ru или по телефону 8-800-250-57-57. Тарифы действительны на 06.05.2020. Изменение условий кредитования производится Банком в одностороннем порядке. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 573 банкомата, 528 платежных терминалов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Советы врачей: пять полезных и вкусных завтраков во время самоизоляции
«Центр СБК-Дзержинск» вводит цифровые сервисы для населения
Нижегородские гостиницы могут рассчитывать на поддержку в период пандемии
Нижегородского банкира обвиняют в растрате полумиллиарда рублей
Названы районы Нижегородской области, где на 30 апреля 2020 года нет ни одного случая коронавируса
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 30 апреля 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Дина Аверина: «Нижегородская область приобрела настоящего спортивного менеджера»
Александр Харламов: «Назначение Артема Ефремова на пост министра спорта - это грамотное решение»
Отреставрированные в 2019 году фонтаны готовят к запуску
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 30 апреля 2020 года составило 228 человек
Арестован начальник дзержинского отдела Федеральной службы судебных приставов
С 10 апреля в отношении нарушителей самоизоляции в Нижегородской области составлено 4,7 тысячи протоколов
Выданные подтверждения на работу не будут действовать в майские праздники
Транспортные карты надо привязать к сервису «Карта жителя Нижегородской области»
Нижегородские храмы будут закрыты для прихожан с 1 по 11 мая
Более 74 тысяч человек сдали тесты на коронавирус в Нижегородской области
Полумарафон «Беги герой!» состоится в Нижнем Новгороде 2 августа
Нижегородцам разрешили часовые прогулки возле дома
Дэвид Немировски продолжит тренировать хоккеистов «Торпедо»
Как не набрать вес на самоизоляции?
Башкиры украли из кстовского банкомата почти 800 тысяч рублей
Нижегородские бизнесмены подарили волонтерам 1,5 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты
ПСБ в Нижнем Новгороде выдал первую ипотеку по ставке 6%
Двух участников массового хоровода в Стригинском бору привлекли к ответственности
Нижегородское министерство спорта возглавил Артем Ефремов
Советы нижегородцам: как не впасть в депрессию на самоизоляции
Семь нижегородцев прилетели на родину из США