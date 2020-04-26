2020-04-26T23:38:59+03:00
Общество

Пятидневка, дистанционное обучение и отмена некоторых предметов: Стало известно, как нижегородские школьники будут учиться в мае

Рассказываем, что ждет школьников и их родителей до конца учебного года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Стало известно, как нижегородские школьники будут учиться в мае.Стало известно, как нижегородские школьники будут учиться в мае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Вот уже почти целый месяц школьники в Нижегородской области учатся в дистанционном режиме – дети учатся на электронных платформах и отправляют домашнее задание по интернету. Этот формат оказался довольно тяжелым и для школьников, и для учителей. Однако в связи с продолжающейся пандемией коронавируса возвращение к привычной очной форме обучения пока невозможно. Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о том, как школьники будут учиться в мае.

- Прежде всего, хочу предупредить, что в мае мы продолжим дистанционное обучение, - поделился планами глава региона. – При этом по желанию родителей все школьники перейдут на пятидневку. Полностью учебный год должен завершиться в нижегородских школах 22 мая.

В то же время родители, желающие завершить обучение своих детей в этом учебном году уже сейчас, могут перейти на формат семейного обучения.

- В девятом классе мы аттестуем детей по предметам, не входящим в перечень ГИА, - рассказал глава региона. – По русскому языку, математике и иностранному языку консультации будут идти до 5 июня. В десятом классе в мае мы завершим обучение по физкультуре, технологии, ОБЖ, МХК и по факультативам. Останутся только основные предметы – сохранятся консультации по русскому языку, математике и иностранному языку. Для учеников 11 класса будет сформирован индивидуальный план для каждого ребенка. Он будет сформирован из тех предметов, которые он сдает в качестве ЕГЭ.

По словам главы региона, переход на дистанционное обучение был вынужденной мерой. Уже в следующем учебном году все дети вернутся в школы и продолжат обучение в привычном формате.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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