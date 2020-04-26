2020-04-26T18:10:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 26 апреля 2020 года увеличилось до 115 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 26 апреля 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 26 апреля 2020 года увеличилось до 115 человек.Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 26 апреля 2020 года увеличилось до 115 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Не обошлось сегодня и без хороших новостей – число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде увеличилось до 115 человек. Только за последние сутки из больниц были выписаны шесть человек, анализы которых показали отрицательный результат. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Сейчас на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 19 пациентов, - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области. – При этом свободных аппаратов насчитывается 235 штук. Кроме того, кислородная поддержка оказывается 164 пациентам. Свободного оборудования достаточно.

По словам заместителя губернатора, уже к 28 апреля весь коечный фонд Нижегородской области будет приведен в полную готовность.

Напомним, за последние сутки на территории региона было зафиксировано 153 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных в Нижегородской области составляет 1367 человек.

- За последнее время выросло число тестов, находящихся на верификации, - отметил Давид Мелик-Гусейнов. – У большей части из 194 человек, тесты которых находятся на верификации, к сожалению, диагноз подтвердится в будущем.

Тем временем с 27 апреля будет ужесточен въезд на территорию Нижегородской области. Теперь попасть сюда можно будет только по прописке или по экстренному рабочему пропуску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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