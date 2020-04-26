2020-04-26T15:07:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 26 апреля 2020 года увеличилось до девяти человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 26 апреля 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Число умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 26 апреля 2020 года увеличилось до девяти человек.Число умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 26 апреля 2020 года увеличилось до девяти человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Еще одна печальная новость для нижегородцев – число умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 26 апреля 2020 года увеличилось до девяти человек. Новой жертвой инфекции стал 65-летний мужчина. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

- Еще один летальный исход. Мужчина 65 лет, - рассказал заместитель губернатора. – Анамнез отягощен сахарным диабетом и хронической аневризмой сердца. Врачи делали все, что могли. Печальный счетчик на федеральном сайте обновится завтра.

Напомним, за последние сутки на территории Нижегородской области было выявлено 153 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом общее число заболевших в регионе составило 1367 человек. По числу новых случаев Нижегородская область вышла на третье место по стране. Лидерами остаются Москва и Московская область.

- По числу зараженных в регионе сейчас выделяется сам Нижний Новгород и Павловский район, - отметил Давид Мелик-Гусейнов. – В Дивееве сейчас объявлен карантин. Там ведется массовое тестирование жителей.

Ранее мы писали, что накануне в Серафимо-Дивеевском монастыре коронавирус был выявлен у 48 монахинь. Все они сейчас находятся в отдельной обители. Что касается Нижегородской области, то с 27 апреля ужесточаются правила въезда в регион. Теперь сюда можно попасть только по экстренному рабочему пропуску или по прописке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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