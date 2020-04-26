Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 26 апреля 2020 года: Выявлено 153 новых случая

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 26 апреля 2020 года выросло до 1367 человек . Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, опубликованным в воскресенье, Covid-19 подтвердился еще у 153 человек.

По числу новых заболевших Нижегородская область находится на третьем месте среди российских регионов. В лидерах оказались Москва (2971) и Московская область (576). Следом за Нижним Новгородом по числу новых зараженных идет Санкт-Петербург - 151 новый случай.

- Число заболевших растет хоть и не так стремительно, как мы ожидали, но все же весьма серьезными темпами, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Нередко заболевания происходят из-за беспечности отдельных людей. Кто-то продолжает общаться с родными и друзьями во время режима самоизоляции, кто-то всей семьей ходит в магазин, а кто-то отказывается проходить тестирование даже при температуре под 40 градусов. В результате сейчас у нас в области 1367 зараженных коронавирусом.

Напомним, ранее стало известно, что с 27 апреля въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по прописке и по экстренным рабочим пропускам. Ограничение было введено после того, как в Серафимо-Дивеевском монастыре был обнаружен новый очаг заболевания – инфекцией заразились сразу 48 монахинь. Все они сейчас находятся в отдельной обители.

- Рабочие пропуска на выходные приостановим, за исключением экстренных случаев, - заявил Глеб Никитин. - Всех въезжающих без экстренного пропуска – на карантин. Сообщите всем знакомым, кто планировал приехать к нам отдохнуть на майские.

Для самих нижегородцев продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции, введенный в регионе еще 30 марта. В соответствии с этим решением, жители могут покидать свои дома лишь в случае крайней необходимости: для похода в ближайший магазин или аптеку, а также чтобы вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии не больше 100 метров от дома. При этом, выходя из квартиры, нижегородцы должны оформить QR-код или специальную заявку.

По оценке вирусологов, самоизоляция сейчас является главной мерой противодействия распространению коронавируса. Поэтому накануне приближающихся майских праздников глава региона еще раз призвал всех жителей, особенно пожилых нижегородцев, не пользоваться общественным транспортом и избегать общественных мест.

- Я буду прямо говорить, что если сейчас мы не усилим самоизоляцию, то дальше пик – после которого, как снежный ком будет расти число заболевших, - предупредил Глеб Никитин. –Я знаю, что это сложно. Но сейчас это приоритетная задача для каждого из нас.