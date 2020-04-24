Названы предметы, по которым нижегородских школьников аттестуют в ближайшее время

2019-2020 учебный год завершится в Нижегородской области 22 июня. При этом начать аттестацию школьников по ряду предметов уже сейчас поручил преподавателям министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин. Перечень дисциплин глава министерства озвучил 24 апреля в ходе областного педагогического совета, в котором приняли участие руководители и педагоги школ региона. Педсовет прошел в дистанционном формате, а его модератором выступил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Планы касательно ближайшей аттестации школьников озвучил Сергей Злобин. При этом он попросил предоставить детям возможность улучшить свои показатели, если они того пожелают.

Как пояснил министр, преподавателям нужно найти оптимальные решения, которые снизят нагрузку на учеников и позволят подготовиться к выпускным экзаменам.

Сергей Злобин поручил уже сейчас аттестовать учащихся первых-восьмых классов по таким предметам, как физкультура, технология, музыка, основы светской этики (основы духовно-нравственной культуры народов России), изобразительное искусство, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и мировая художественная культура (МХК). По остальным предметам ребята продолжат дистанционное обучение.

Девятиклассников аттестуют по тем дисциплинам, которые не входят в перечень 11 предметов итоговой аттестации. По ним дистанционное обучение будет продолжено.

Скоро начнется аттестация и учеников 10-х классов. В ближайшее время они получат оценки по физкультуре, культуре, технологии, ОБЖ и МХК. По остальным предметам они продолжат учиться в дистанционном формате.

Учащихся 11-х классов аттестуют по предметам, которые не входят в перечень для сдачи ЕГЭ и по дисциплинам, которые не выбраны для этого экзамена. По всем остальным предметам продолжится дистанционная учеба.

По математике, русскому и иностранному языкам, а также по предметам ЕГЭ, преподавателям могут разрешить проводить индивидуальные очные консультации школьников. Возможно, допустят и консультирование в малых группах. По крайней мере, об этом просят многие родители.

Но если консультации и будут проводиться, то это необходимо делать, соблюдая все меры предосторожности, подчеркнул Сергей Злобин.

- Если подобные индивидуальные консультации будут проводиться, то при безусловном соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм. Это должны быть действительно малые группы, сейчас не могу сказать, на сколько детей. При этом должны использоваться маски, антисептики – это входной фильтр. Давайте к этому варианту отнесемся крайне аккуратно и трепетно. Потому что это может быть реальная угроза жизни и здоровью,- сказал Сергей Злобин.

Заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает оставаться сложной, и пока нет особых предпосылок к кардинальным переменам. Поэтому замгубернатора призвал работников сферы образования максимально мобилизоваться.

- Вы являетесь очень важными специалистами, ваша роль не менее значима, чем роль врачей. Сейчас очень многие справедливо называют врачей героями, но и вы тоже являетесь героями. Именно вам пришлось за очень короткий срок, приспособиться к новой модели организации учебного процесса. Герои, потому что полноценно осуществляете работу в новых условиях, - сказал Давид Мелик-Гусейнов.

В ходе педсовета заместитель губернатора и министр образования ответили на вопросы педагогов из разных районов области. Информацию о предстоящей аттестации они также озвучат в субботу на региональном родительском собрании, которое пройдет 25 апреля в онлайн-формате.