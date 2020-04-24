Где заказать продукты в Арзамасе: «Хиринские продукты» теперь доступны через интернет

Компания «Социум-Поселения», два года назад открывшая в Арзамасе магазин для реализации натуральной продукции собственного производства и продукции других нижегородских производителей, объявила о старте интернет-продаж. Генеральный директор компании Денис Шмелев подробно рассказал о запуске нового проекта и особенностях работы «Хиринских продуктов» в связи с режимом самоизоляции.

- Денис, магазину «Хиринские продукты» этим летом два года. Два года назад вы решились на довольно смелый шаг, поскольку форматной розницы сейчас в городах почти не осталось, ее вытеснили сетевики. Как удалось не только открыть магазин, но и сохранить его в таких условиях?

- Перед нами изначально стояла сложная, но очень интересная и вдохновляющая задача: обеспечить горожан качественными, натуральными фермерскими продуктами и поддержать наших местных небольших производителей. Политика федеральных сетей не дает многим из них возможности положить свою продукцию на полки магазинов, каналов сбыта у них не так много, и наш оказался весьма кстати. Мы хотели дать толчок для развития частных хозяйств на селе, а тем самым и развитию самих сел как административных и экономических единиц.

К тому же благодаря нашему магазину, надеемся, в Арзамасе немного сократился характерный для городов дефицит продуктов, не содержащих искусственных добавок и консервантов.

Мы не случайно выбрали место для нашего магазина – напротив проходной Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина. Это крупнейшее предприятие в городе. Как и компания «Социум-Поселения», завод входит в многопрофильный холдинг «Социум». Нам хотелось, чтобы приборостроители первыми оценили стремление акционера нашего холдинга Игоря Рауфовича Ашурбейли обеспечить их семьи качественными полезными продуктами и наши усилия.

За два года бренд «Хиринских продуктов» стал узнаваем в Арзамасе. Этому, кстати, поспособствовал рост популярности самого села Хирино. Возрождением этого села «Социум-Поселения» занимаются с 2014 года. Там сегодня расположены наши производства. И ежегодно холдинг «Социум» проводит там фестиваль фольклора и ремесел «Голос традиций» с большой ярмаркой, где представлена, помимо прочего, и продукция нижегородских фермеров.

Фестиваль прославился на весь наш регион и даже за его пределами. «Хиринские продукты» у многих ассоциируются именно с этим замечательным праздником, с его основной идеей, то есть с самыми лучшими, правильными традициями, с которыми наши предки подходили к организации своего труда, своего быта и питания.

За два года у нас открылись два новых производства – рыбное производство полного цикла и цех переработки. Если в самом начале мы слышали от покупателей магазина вопросы в стиле «Ну и где у вас тут продукция из Хирина?», то сейчас на эти вопросы сразу отвечают товары на полках.

Я очень рад тому, что у нас появилось много постоянных покупателей, и это уже не только приборостроители. К нам даже специально приезжают с другого конца города.

Кстати, всех наших покупателей я рассматриваю даже не как клиентов, а как коллег, соратников, которые разделяют нашу философию, верят в нас, нашу продукцию и тем самым способствуют развитию нашего проекта – не только магазина, но всего проекта «Социум-Поселения» в целом. То, что соратников у нас становится все больше, позволяет с уверенностью смотреть в будущее, что бы сейчас ни происходило.

- О том, что происходит сейчас: пандемия и режим самоизоляции не лучшим образом сказываются на торговом секторе, даже на продовольственном. Что изменилось в работе магазина в связи с этим?

- В любой ситуации есть свои плюсы и минусы. Большой минус – то, что рушатся экономические связи. Мы наблюдаем экономический спад, который отразился и на результатах работы нашего магазина. В первое время после введения режима самоизоляции падение покупательского спроса достигло почти критической отметки. Но мы быстро сделали для себя выводы и организовали на базе «Хиринских продуктов» сервис доставки. Долго думали, платной делать доставку или бесплатной. В итоге все-таки решили, что будем предоставлять эту услугу бесплатно. Город у нас небольшой, и логистические цепочки здесь не такие уж сложные.

Мы договорились с администрацией города Арзамаса, которая также была обеспокоена тем, как, минимизировав риски для здоровья людей, все-таки обеспечить арзамасцев продуктами питания. Нас включили в перечень магазинов, осуществляющих социальную доставку, и в «Хиринские продукты» тут же начали поступать звонки.

Каждый звонок мы отрабатываем с соблюдением требований карантина. Сотрудники, которые занимаются формированием заказов и непосредственно доставкой, снабжены всем необходимым набором средств личной защиты и гигиены: масками, перчатками, антисептиками. Наша продукция не только качественная и свежая, она еще и упакована правильно, безопасно.

Такой подход тут же нашел отклик, и на доставке у нас уже тоже появились постоянные покупатели. Я думаю, что с запуском нашего интернет-магазина эта аудитория расширится.

- Когда планируете запуск интернет-продаж?

- Сейчас интернет-магазин в процессе заполнения, но заказы можно делать уже с 23 апреля. Все как в любом другом интернет-магазине: вы выбираете продукцию из каталога, заказ ложится в корзину, вы его отправляете, мы его видим, сотрудник магазина перезванивает вам, чтобы уточнить комплектацию заказа и удобное время доставки.

Покупателю предлагается два варианта: либо заказ доставят до двери, либо сформируют к определенному времени, чтобы его можно было забрать в магазине.

Оплата пока предусмотрена только наличными по факту получения, но мы работаем над тем, чтобы наш интернет-магазин стал максимально удобным для пользователя, и постепенно будем вводить новые способы оплаты и новые сервисы.

И расширять номенклатуру продукции. Возможности торгового зала ограничены его площадью – мы не можем выложить на полки все, что хотим предложить покупателю. Здесь эти ограничения снимаются: со склада мы можем поставлять больший ассортимент товаров.

- Цены на товары в интернет-магазине «Хиринские продукты» отличаются от цен на полках в торговом зале?

- Цены те же, но на старте мы предусмотрели дисконт для пользователей сайта: тот, кто сделает заказ через интернет-магазин, получит скидку 5%. К тому же, у нас всегда есть спецпредложения по ценам на некоторые группы товаров, и эти предложения мы обновляем каждые две недели.

«Хиринские продукты»:

Адрес: г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22.

ВКонтакте: https://vk.com/hirinproduct

Интернет-магазин: https://spfood.ru/

Заказ и доставка: +7-910-131-67-43, +7-991-453-97-29.