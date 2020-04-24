2020-04-24T16:46:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Два случая заболевания коронавирусом выявлены в психоневрологическом интернате в Шатковском районе

Сейчас пробы взяты уже у всех пациентов и сотрудников интерната
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Два случая заболевания коронавирусом выявлены в психоневрологическом интернате в Шатковском районе.Два случая заболевания коронавирусом выявлены в психоневрологическом интернате в Шатковском районе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сразу два случая заболевания коронавирусом выявлены в Понетаевском психоневрологическом интернате Шатковского района. Оба заболевших были сотрудниками учреждения. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Все заболевшие сейчас находятся на лечении в Шатковской районной больнице, - пояснил глава региона. – Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. В настоящее время уже взяты пробы у всех проживающих в интернате и у контактировавших с заболевшими сотрудников. К счастью, первичные результаты оказались отрицательными. Теперь мы ожидаем, когда придут результаты повторного исследования.

Кстати, сейчас в Нижегородской области во всех 57 учреждениях стационарного социального обслуживания пожилых нижегородцев и инвалидов введен режим превентивной изоляции. Такое решение областные власти приняли одними из первых в стране.

- Это вынужденная, но крайне необходимая для нашего региона мера, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Как правило, в социальных учреждениях живут люди, относящиеся к группе риска по заболеванию коронавирусом. Но у них нет возможности самоизолироваться в своих квартирах. При этом многие из них нуждаются в особой заботе и медицинском наблюдении. Поэтому мы и постарались минимизировать их контакты, при этом максимально сохранив привычные для них условия жизни.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области выявлено 94 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в регионе увеличилось до 1096 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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