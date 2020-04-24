«Точность до микрона»: новый шлифовальный станок запущен на АПЗ

Новый круглошлифовальный прецизионный станок запущен в цехе №65 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина». Японский SHIGIYA GU 40B пополнил ряды оборудования на участке шлифовки. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

– Станок в комплекте с оснасткой прибыл в цех по программе техперевооружения. Он универсальный, выполняет широкий спектр задач. Принцип работы понятен и привычен, поэтому дополнительного обучения персонала не потребовалось, – отметил механик инструментального цеха Антон Кулин.

Предназначено оборудование для наружного шлифования цилиндрических, конических и торцевых поверхностей изделий. Также с помощью токарного патрона на нем можно шлифовать бесцентровые детали. Частота их вращения от 15 до 300 оборотов в минуту, самого шлифовального круга – 1775 оборотов.

Станок оснащен цифровой индикацией обработки. Длина рабочего стола составляет порядка полутора метров, что позволяет вести обработку габаритных заготовок: длиной до метра и диаметром до 300 мм. Шлифовать на станке можно изделия из всех материалов, используемых в цехе, вплоть до твердых сплавов.

Но главное достоинство – точность обработки.

– До микрона! – говорит шлифовщик Максим Кузнецов. – Такая точность достигается за счет поворотов основных частей станка. Диапазон шлифовальной бабки ±30 градусов на сторону детали, то есть максимальный угол конуса составит 60 градусов. У передней бабки этот показатель еще выше – 90 градусов. На 7 градусов на сторону изделия поворачивается и рабочий стол. Новый станок к тому же держит соосность центров – цилиндр строго перпендикулярен торцу. На старых станках часто приходится корректировать соотношение осей. Здесь все идеально.

Есть у «новенького» еще несколько «бонусов». При возможной серийной обработке длина и глубина задаются сразу для всей серии изделий, без дополнительных настроек. Как и все современное оборудование, оснащен множеством систем, отвечающих за безопасность оператора, работает тихо.