2020-04-24T16:38:25+03:00
Общество

Два тепловизора установлено на проходной АПЗ в рамках борьбы с коронавирусом

Людей с температурой выше 37,3 градусов на завод не пропускают
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Два тепловизора установлено на проходной АПЗ в рамках борьбы с коронавирусомДва тепловизора установлено на проходной АПЗ в рамках борьбы с коронавирусомФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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В проходной АО «АПЗ» в рамках профилактики короновирусной инфекции установлены две тепловизионные системы для измерения температуры тела сотрудников при входе на предприятие. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Один из основных симптомов COVID 19 – высокая температура тела. Тепловизоры исключают попадание на завод людей с температурой выше 37,3 градуса.

Люди с температурой тела ниже заданного порога отмечаются на экране зеленым цветом. При обнаружении сотрудника с повышенной температурой на мониторе появляется красная индикаторная рамка, срабатывает звуковой сигнал и стробоскоп. Сотрудники охраны останавливают работника и направляют его в специально оборудованный кабинет, в котором организовано дежурство заводских фельдшеров.

– Наша главная задача – не допустить, чтобы больной прошёл на территорию предприятия. Даже один заболевший за день может вывести из строя коллектив своего цеха или отдела, а потом поставить под удар работу всего завода, не говоря уже о безопасности людей, - рассказывает заведующая медпунктом АПЗ Людмила Кочнева.

Фельдшер повторно замеряет температуру бесконтактным термометром и, если она подтверждается, выдает направление в Городскую больницу №1, куда работника доставляют на специализированном транспорте.

– Поступившего с повышенной температурой приборостроителя встретит так называемый блок-фильтр – бригада медсестер в защитной одежде, – рассказывает зам главного врача по поликлинической работе Горбольницы №1 Татьяна Шиповалова. – Прибывшему выдадут маску, бахилы, обеззаразят руки и направят в кабинет для температурящих пациентов. Терапевт проведет осмотр и соберет эпиданамнез: узнает, куда выезжал человек, с кем контактировал и тому подобное. Дальше принимается решение: отправить его на больничный или на дальнейшее обследование. Но таких случаев нужно стараться избегать всем. Если поднялась температура, оставайтесь дома и вызывайте врача!

Монтаж тепловизора провели сотрудники отдела системно-технического сопровождения, настроив с учетом наличия источников света, тепла, расстояния замера, поля зрения камеры и одновременного прохода большого количества людей. Скорость реакции системы – 1 секунда, а значит, очередей в проходной не будет.

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