Бактерицидные рециркуляторы начали производить на АПЗ

На Арзамасском приборостроительном заводе имени Пландина начали изготовление бактерицидных рециркуляторов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Окончательная сборка нового изделия идет в цехе №55. На прошлой неделе там был организован участок на 10 рабочих мест, разработана технологическая документация. Благодаря высокой квалификации специалистов освоение прошло быстро, в процессе изготовления первых изделий.

Собирается два вида рециркуляторов в зависимости от мощности ртутных безозоновых ламп: 15 Вт для исполнения РБ-1-15 и 30 Вт – для РБ-1-30.

– Мы полностью готовы к серийному производству, – говорит начальник цеха №55 АПЗ Сергей Князев.

Во вторник два рециркулятора отправлены на испытания в ООО «Александровский испытательный центр» (Владимирская область). Еще два – в испытательный цех №44.

Сейчас заводские подразделения формируют заявки на количество рециркуляторов для своих нужд.