2020-04-24T16:31:51+03:00
Общество

Бактерицидные рециркуляторы начали производить на АПЗ

На предприятии собирают два вида рециркуляторов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Бактерицидные рециркуляторы начали производить на АПЗБактерицидные рециркуляторы начали производить на АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
Изменить размер текста:

На Арзамасском приборостроительном заводе имени Пландина начали изготовление бактерицидных рециркуляторов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Окончательная сборка нового изделия идет в цехе №55. На прошлой неделе там был организован участок на 10 рабочих мест, разработана технологическая документация. Благодаря высокой квалификации специалистов освоение прошло быстро, в процессе изготовления первых изделий.

Собирается два вида рециркуляторов в зависимости от мощности ртутных безозоновых ламп: 15 Вт для исполнения РБ-1-15 и 30 Вт – для РБ-1-30.

– Мы полностью готовы к серийному производству, – говорит начальник цеха №55 АПЗ Сергей Князев.

Во вторник два рециркулятора отправлены на испытания в ООО «Александровский испытательный центр» (Владимирская область). Еще два – в испытательный цех №44.

Сейчас заводские подразделения формируют заявки на количество рециркуляторов для своих нужд.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородский областной педсовет пройдет в формате видеоконференции
Более 10 000 нижегородцев поздравили близких с Пасхой открытками от Ассоциации ДУКов Нижнего Новгорода
Нижегородские кардиохирурги провели сложнейшую операцию на сердце
Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года: Горожане вышли на прогулку
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Годовалый ребенок пострадал в результате ДТП в Борском районе
У жителей двух районов Нижегородской области не подтвердился коронавирус
Большая часть общественных пространств Нижнего Новгорода благополучно пережила зиму
Анатолий Козерадский: «Необходимость изменения Конституции РФ назрела давно»
Свыше трех тысяч протоколов составлено в отношении нарушителей самоизоляции
Директором Главного управления автодорог региона назначен Леонид Самухин
Более 51,3 тысячи нижегородцев прошли тестирование на COVID-19
Известный вирусолог считает, что коронавирус пришел надолго