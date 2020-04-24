«После войны проработал на заводе почти 20 лет»: На АПЗ вспоминают ветерана Великой Отечественной войны Александра Гаврилова

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Владимирович Гаврилов работал на Арзамасском приборостроительном заводе фрезеровщиком почти 20 лет. Вел активную партийную работу, часто брал на себя соцобязательства по перевыполнению плана. А до этих мирных занятий были в его жизни легендарная Курская дуга, пять ранений, ордена и медали…

Александр Гаврилов родился 25 декабря 1924 года. Отец работал стрелочником железнодорожной станции, мать – в клубе уборщицей. В 1940 году он окончил 8 классов школы №6 при станции Арзамас-1. Затем год учился в ремесленном училище в Горьком. Получив специальность фрезеровщика, стал работать на заводе №92 (ныне НМЗ).

В августе 1942-го Александра Гаврилова призвали в армию. Окончил Арзамасское пулеметно-минометное училище, расположенное в бывшем Алексеевском монастыре, и через 7 месяцев уже младший лейтенант Гаврилов назначен командиром минометного взвода и отправлен на Центральный (позднее Белорусский) фронт в 55-ю стрелковую дивизию. Это соединение летом 1943-го в составе 60-й армии участвовало в Курской битве, а после в составе 61-й армии освобождало левобережную Украину и Белоруссию.

20 сентября 1943 года Александр Гаврилов был ранен в боях. Полтора месяца он провел в Курском госпитале № 1410. А потом – снова командовать минометным взводом, но уже в 140-й Сибирской Новгород-Северской стрелковой дивизии на 1-й Украинский фронт.

После форсирования реки Одер в марте 1945-го в бою за город Острава снова тяжело ранен. Долгожданную Победу он встретил в эвакогоспитале в станице Брюховецкая Краснодарского края.

После окончания войны служил в отдельном полку резерва офицерского состава в Новочеркасске, комендантом железнодорожной вертушки по маршруту Брест-Берлин, командиром взвода трофейной бригады (Магдебург), командиром строительного (г. Барановичи), а затем и аэродромно-строительного полка (Сахалинская область). В запас Александр Гаврилов был уволен в звании старшего лейтенанта только в феврале 1955 года.

Вернувшись в родной Арзамас, он год трудился инспектором обкома ДОСААФ, а потом еще два – слесарем-сборщиком на Арзамасском ремонтном заводе.

22 января 1958 года датируется написанное им заявление о приеме на завод «п/я 15» (сейчас – АПЗ) фрезеровщиком. В цехе №65 он трудился вплоть до в 1976 года. Уйти с работы его вынудила тяжелая болезнь. Все эти годы работы Александр Владимирович был передовиком производства, председателем цехового совета наставников (сам готовил своего сменщика). Он призывал заводскую молодежь самоотверженно трудиться, беречь свою Родину и всегда быть готовым отстоять ее рубежи.

– Александр Гаврилов был отличным фрезеровщиком, работал на большом фрезерном станке. Тогда мы все старались сделать жизнь на заводе и в стране лучше: участвовали в соцсоревнованиях, конкурсах профмастерства. Вот и он был человеком с активной жизненной позицией. Вел партийную работу, всегда радел за свой цех, помогал молодым рабочим, передавал им свое мастерство, - вспоминает мастер цеха №65 Михаил Николаев.

Награды:

Орден Отечественной войны II степени (1944 г.)

Орден Отечественной войны I степени (1945 г.)

Медаль «За победу над Германией» (1946 г.)

Медаль «За боевые заслуги» (1955 г.)