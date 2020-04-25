Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 апреля 2020 года:

Заболевших коронавирусной инфекцией в регионе становится больше с каждым днем. Так, за минувшие сутки выявлено 94 новых случая заражения. Мы собрали последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 25 апреля 2020 года.

Еще один пациент с коронавирусом умер в нижегородской больнице. Таким образом в общей сложности в регионе насчитывается восемь жертв COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как рассказал глава региона Глеб Никитин, у пожилого пациента с хронической болезнью почек была диагностирована двухсторонняя тотальная пневмония.

- Ситуацию осложняло и то, что человек находился на гемодиализе, - уточнил чиновник.

Случаи заражения COVID-19 выявлены в 39 районах и городских округах Нижегородской области. Больше всего заболевших в областном центре - 719 человек. В местном оперштабе по коронавирусу рассказали, какие районы Нижнего Новгорода лидируют по количеству заболевших.

По данным на 24 апреля 2020 года, на первом месте по числу зараженных COVID-19 находится Ленинский район - там уже 130 подтвержденных случаев. Чуть меньше заболевших в Канавине - 121 и в Нижегородском районе - 116.

Кроме того, нижегородцы получили доступ к карте нарушителей карантина по коронавирусу. На портале «Карта жителя Нижегородской области» появился раздел под названием «Безопасный путь». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, там можно увидеть, где были зафиксированы нарушения самоизоляции. С помощью этой информации каждый сможет составить безопасный маршрут, минуя опасные улицы.

Более трех тысяч протоколов составили нижегородские полицейские, а также представители органов исполнительной власти и МСУ в отношении нарушителей самоизоляции за последние две недели. Причем 547 из 3128 протоколов были составлены именно органами власти. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Более 51,3 тысячи нижегородцев протестированы на коронавирус. Это лучший показатель региона среди субъектов ПФО. Исследования на «чуму-2020» проводят сразу несколько местных организаций: лаборатории Роспотребнадзора, СПИД-центр, Приволжский исследовательский медуниверситет и ПОМЦ, а также противотуберкулезный диспансер, Центр гигиены и эпидемиологии № 50 в Сарове и ООО «АВК Мед». Так, только за последние сутки в Нижегородской области протестированы 2944 человека.

В нижегородских тюрьмах и СИЗО приняты меры профилактики коронавируса. По просьбам осужденных, в некоторые колонии увеличены поставки лука, чеснока и лимонов.

- Только за первый квартал члены нашей комиссии совершили 18 выездов в исправительные учреждения области, - рассказал Михаил Тараканов. – Мы стараемся оперативно реагировать на все жалобы и обращения со стороны осужденных.

Сразу два случая заболевания коронавирусом выявлены в Понетаевском психоневрологическом интернате Шатковского района. Оба заболевших были сотрудниками учреждения.

- Все заболевшие сейчас находятся на лечении в Шатковской районной больнице, -сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. В настоящее время уже взяты пробы у всех проживающих в интернате и у контактировавших с заболевшими сотрудников. К счастью, первичные результаты оказались отрицательными. Теперь мы ожидаем, когда придут результаты повторного исследования.

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