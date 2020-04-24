Больше 1 миллиарда рублей потратила на борьбу с коронавирусом «Группа ГАЗ»

Вот уже почти целый месяц на территории Нижегородской области действует режим всеобщей самоизоляции, введенный губернатором еще 20 марта. Это накладывает целый ряд ограничений не только на рядовых нижегородцев, которым теперь нельзя выходить на улицу без специального QR-кода, но и на все нижегородские предприятия. Часть из них была вынуждена полностью приостановить свою деятельность, а другая часть – принять беспрецедентные меры защиты своих сотрудников от коронавируса. Разумеется, все это потребовало от них дополнительных вложений. К примеру, один из главных российских автогигантов «Группа ГАЗ» потратила на борьбу с инфекцией больше 1 миллиарда рублей.

Значительная часть этих средств была потрачена на профилактику распространения коронавируса на самих предприятиях «Группы ГАЗ». Чтобы предотвратить заражение своих сотрудников, компанией был разработан целый комплекс противоэпидемиологических мероприятий – начиная от доставки сотрудников на работу и заканчивая изменением формата работы всех заводских медицинских пунктов.

Волонтерские организации получат больше 200 автомобилей ГАЗ.

- Чтобы добраться до завода, мы больше не пользуемся общественным транспортом. Туда нас возят отдельные автобусы, взятые заводом в аренду, - рассказывают специалисты предприятия. – Как только мы туда приезжаем, нам сразу выдают индивидуальные средства защиты, и мы идем к своим рабочим местам. Тут, кстати, тоже не обошлось без изменений – многие из них были полностью переделаны, чтобы соблюсти необходимую дистанцию. Одним словом, работа была проделана большая.

Еще один важный вопрос, которому компанией уделяется большое внимание – это дезинфекция. Во время пандемии на предприятиях обрабатываются не только все поверхности внутри помещений, но уличные территории внутри завода. Для этого применяются специальные аппараты-распылители и автомобильная спецтехника. Только на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде ежедневно обрабатывается территория в несколько сотен гектар. А чтобы исключить возможность своих сотрудников вне завода, компанией принято решение об обеспечении своих специалистов масками не только на работе, но и дома. К примеру, на предстоящие майские праздники все сотрудники будут обеспечены средствами защиты для похода в магазин или в социальные учреждения.

Впрочем, компания тратит огромные средства не только на защиту своих сотрудников, но и на благотворительность. Уже сейчас предприятия «Группы ГАЗ» помогают больницам, социальным учреждениям, инвалидам и пожилым людям. Одной из самых заметных инициатив стала закупка 30 аппаратов ИВЛ для российских больниц. Кроме того, в больницы и социальные учреждения планируется передать около полумиллиона масок. Первые пять тысяч из них уже переданы в больницу № 13 в Нижнем Новгороде.

- Конечно, это станет отличным подспорьем для нас, - признают сотрудники больницы. – Поэтому мы очень благодарны за оказанную помощь.

Еще один важный проект компании касается поддержки волонтерских и благотворительных организаций. Дилерские центры «Группы ГАЗ» передадут свыше 200 автомобилей из своих тестовых парков добровольцам, которые занимаются доставкой продуктов питания больным и пожилым людям, находящимся в самоизоляции. Первым такие автомобили смог получить фонд, опекающий семьи с онкобольными детьми.

"Группа ГАЗ" окажет помощь целой сотне больниц и социальных учреждений.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, сама «Группа ГАЗ» также обеспечивает продуктами питания пожилых людей, входящих в группу риска в связи с распространением коронавируса. В первую очередь, речь идет о ветеранах, бывших работниках предприятий в Нижнем Новгороде и Ярославле.

- Тех продуктовых наборов, которые мы развезли в начале апреля нашим бывшим сотрудникам должно хватить примерно на месяц, - рассказывают волонтеры Горьковского автомобильного завода и Ярославского завода. – В преддверии майских праздников мы намерены повторить эту акцию.

Сколько продлится пандемия коронавируса, сейчас не могут предсказать даже вирусологи. Уже сейчас в России насчитывается свыше 68 тысяч зараженных, в Нижнем Новгороде их число перевалило за тысячу. Поэтому «Группа ГАЗ» ежедневно пересматривает и дополняет список тех мер, которые необходимы для защиты сотрудников и поддержки волонтеров в тех регионах, где работают заводы компании.