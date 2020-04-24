Какое оборудование необходимо для домашних тренировок во время самоизоляции

В режиме самоизоляции нет возможности посещать спортивный зал, ездить на велосипеде, гулять на свежем воздухе и для поддержания хорошей физической формы необходимо тренироваться в домашних условиях.

Какое оборудование необходимо для домашних тренировок:

1. Кроссовки. Тренироваться необходимо в правильной и комфортной обуви для фиксации стопы. Выполнять упражнения босиком бывает крайне травмоопасно.

2. Комфортная одежда. Не должна сковывать движения. Ткань должна быть эластичной и дышащей.

3. Коврик. Это базовый элемент домашних тренировок для многих упражнений. Имея спортивную одежду и коврик, Вы уже можете приступить к тренировкам без оборудования и работать с собственным весом.

Для более сложных тренировок пригодятся:

1. Фитнес-ленты разного уровня сложности.

2. Гантели с комфортным для вас весом.

3. Набор эспандеров.

Перед тренировкой обязательно нужно провести пятиминутную разминку, необходимо разогреть мышцы и подготовить суставы и связки к более интенсивной физической нагрузке. Прыжки на месте, бег с высоким подниманием ног, суставная разминка. Затем следует тренировка продолжительностью 30-40 минут. Варианты тренировок на любой вкус и цвет можно найти в интернете, можно использовать онлайн площадки.

При отсутствии опыта выполнения подобных упражнений, будьте осторожны и внимательны к своим хроническим заболеваниям. Для того чтобы мышцы после интенсивной физической нагрузки расслабились, не забудьте сделать растяжку, задерживаясь в каждом положении по 20-30 секунд.

Проведите время дома с пользой для Вашего организма.

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»

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