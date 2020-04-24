Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 апреля 2020 года: Выплаты из маткапитала и разрешение на торговлю цветами

Заболевших COVID-19 в регионе становится все больше. Только за прошедшие сутки выявлено 73 новых случая заражения. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года.

Жителей Нижегородской области освободили от проверки приборов учета коммунальных ресурсов на время самоизоляции. Так, все индивидуальные приборы учета, поверка которых заканчивается в период с апреля 2020 года по 1 января 2021 года, можно будет использовать для передачи показаний без поверки вплоть до 1 января 2021 года.

Тем временем безработным нижегородцам стали выплачивать федеральные пособия вместе с компенсационными выплатами. Люди, лишившиеся работы после 1 марта и признанные безработными в официальном порядке, уже получают по 12130 рублей. При наличии в семье несовершеннолетних детей, к этой сумме добавляется по три тысячи рублей на каждого ребенка.

Также в регионе приняты новые меры поддержки бизнеса. В соответствии с новыми изменениями, предприятия малого и среднего бизнеса, приостановившие свою деятельность на время самоизоляции, смогут получить субсидию на выплату заработной платы в размер 13942 рубля и на социальные взносы.

Вдобавок ко всему глава региона Глеб Никитин предложил выплачивать семьям с детьми по 19600 рублей каждый месяц из средств материнского капитала. С такой инициативой чиновник обратился в правительство РФ.

Кроме того, выяснилось, что в регионе разрешили торговлю цветами, садовой техникой и автозапчастями. Бизнесмены заверили, что они смогут наладить работу своих торговых точек с соблюдением всех мер безопасности.

Добавим, что в Нижегородской области сотрудниками правоохранительных органов и уполномоченными должностными лицами было проведено 695 проверок соблюдения режима самоизоляции. В ходе проверки 22 апреля было составлено 45 протоколов в отношении нарушителей.

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