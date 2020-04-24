2020-04-23T19:13:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года составило 1002 человека

За сутки в Нижнем Новгороде выявлено 73 новых случая заражения
Анастасия НАЗАРОВА
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К 26 апреля ожидается около 1,5 тысячи новых зараженных коронавирусом в Нижегородской области.К 26 апреля ожидается около 1,5 тысячи новых зараженных коронавирусом в Нижегородской области.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года составило 1002 человека. Власти сообщили о том, что COVID-19 выявлен еще у 73 человек.

По словам главы региона Глеба Никитина, к концу текущей недели ожидается около 1,5 тысячи новых заболевших нижегородцев, поэтому расслабляться рано.

- Мы вышли на достаточно крупные объемы тестирования и продолжаем их наращивать, - добав

Сообщалось, что в больнице умер еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Причем уточнялось, что у 74-летнего мужчины были хронические заболевания.

В свою очередь заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что сейчас в реанимации находится нижегородский врач, у которого положительные результаты тестирования на COVID-19.

- Наши реаниматологи борются за его жизнь. В постоянной связи с врачами из федеральных и лучших московских клиник. Делаем все возможное, - написал замглавы региона в соцсетях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

77 и 1002 человек уже выздоровели и выписаны из больницы. В общей сложности тестирование на COVID-19 прошли 49323 нижегородца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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