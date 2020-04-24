Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 24 апреля 2020 года составило 1002 человека. Власти сообщили о том, что COVID-19 выявлен еще у 73 человек.

По словам главы региона Глеба Никитина, к концу текущей недели ожидается около 1,5 тысячи новых заболевших нижегородцев, поэтому расслабляться рано.

- Мы вышли на достаточно крупные объемы тестирования и продолжаем их наращивать, - добав

Сообщалось, что в больнице умер еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Причем уточнялось, что у 74-летнего мужчины были хронические заболевания.

В свою очередь заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что сейчас в реанимации находится нижегородский врач, у которого положительные результаты тестирования на COVID-19.

- Наши реаниматологи борются за его жизнь. В постоянной связи с врачами из федеральных и лучших московских клиник. Делаем все возможное, - написал замглавы региона в соцсетях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

77 и 1002 человек уже выздоровели и выписаны из больницы. В общей сложности тестирование на COVID-19 прошли 49323 нижегородца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти будут следить за самоизоляцией нижегородцев через сотовые данные

Индекс изоляции считается по подключениям абонента к базовым станциям (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту: kpnn@phkp.ru