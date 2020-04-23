Нижегородец, зарубивший топором бывшую жену и ее родителей, предстанет перед судом

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя нижегородцы, который зарубил топором бывшую жену и ее пожилых родителей. Теперь мужчина предстанет перед судом, сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Фото: https://nnovgorod.sledcom.ru/

Напомним, что преступление было совершено в ночь на 21 июня 2019 года в частном доме в переулке Парашютном города Выкса. Подозреваемый тайком залез в жилище и нанес удары топором бывшим родственникам, пока те спали. От полученных травм все трое скончались на месте. Мужчина также хотел расправиться с 21-летним пасынком, но не нашел его, поэтому попросту скрылся с места преступления.

Фото: https://nnovgorod.sledcom.ru/

«Комсомолка» рассказывала, что отыскать злоумышленника удалось поздно вечером 21 июня. Он ехал на украденном велосипеде по поселку Виля Выксунского района. Сначала нижегородец признался в убийстве экс-супруги и ее родителей, но затем стал отрицать свою вину.

- Установлено, что в марте прошлого года после бытовой ссоры с бывшей женой и драки с пасынком обвиняемого выгнали из дома. Это и послужило мотивом совершенного особо тяжкого преступления, - заявили в следственном управлении.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

КСТАТИ

Коллеги задержанного по Выксунскому металлургическому заводу рассказывали, что окружающие знали про его вспыльчивый нрав. С их слов, по заводу ходили слухи, будто он поколачивает супругу.

- Но она все терпела - все-таки в семье подрастали двое детей: старший сын и дочка-первоклашка, - уточнили работники предприятия.

Тем временем на заводе к штабелировщику никаких нареканий не было. Вроде как держался молчком - этакий тихоня.

- Особо близких отношений ни с кем из работников у него не было, но и конфликтов никогда не возникало. Он был спокойный, никогда не проявлял агрессии. Поэтому то, что случилось, стало для нас настоящим шоком! - заявили коллеги задержанного в интервью «Комсомолке».

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