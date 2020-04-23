«Не страх, а постоянное напряжение»: Врач-реаниматолог рассказал о работе с пациентами, зараженными коронавирусом
Во время пандемии коронавируса врачи находятся на передовой. Именно поэтому власти не раз заявляли, что медики совершают настоящий подвиг, спасая жизни инфицированных людей. При этом сами сотрудники медицинских учреждений относятся к пафосным речам более чем спокойно, отмечая, что такая у них работа. В группе Оперативного штаба по коронавирусу Нижегородской области появилось видеоролик с врачом, который рассказал о том, как ему работается с зараженными пациентами.
- Мы работаем, выполняем то, что необходимо, а дальше будь что будет, - заявил анестезиолог-реаниматолог Нижегородского центра медицины катастроф Иван Лавренов.
Он и в обычные дни работает с самыми тяжелыми пациентами, а сейчас спасает людей с коронавирусной инфекцией, которая, как известно, является смертельно опасным заболеванием.
Иван Лавренов признался, что поначалу быстро страшно контактировать с зараженными, но потом произошли некоторые изменения в восприятии.
- Сейчас не страз, а, скорее, постоянное напряжение. Мы все понимаем, что каждый из нас может заболеть в легкой либо тяжелой степени - большого значения это не имеет. Каждый из нас находится в самоизоляции. Например, я со своей дочерью не виделся уже пять недель. Точно так же пять недель не видел свою внучку, - поделился медик.
Кстати, недавно губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что заболевших COVID-19 врачей уже много.
- Есть врачи в тяжелом состоянии. Они реально герои сейчас. И они очень просили потерпеть и соблюдать самоизоляцию. Это реально поможет им справиться, - написал чиновник в своем «Инстаграме».
«Комсомольская правда» также рассказывала про нижегородского врача, оказавшегося в реанимации из-за коронавирусной инфекции.
- Наши реаниматологи борются за его жизнь. В постоянной связи с врачами из федеральных и лучших московских клиник. Делаем все возможное. Верим в чудо и молимся вместе с близкими, - добавил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.
Реаниматолог рассказал о своей работе с больными коронавирусом.Видео: Оперштаб по коронавирусу Нижегородской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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