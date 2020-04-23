2020-04-23T17:25:07+03:00
Коронавирус Covid-19

«Не страх, а постоянное напряжение»: Врач-реаниматолог рассказал о работе с пациентами, зараженными коронавирусом

Нижегородский медик признался, что больше месяца не видел своих близких [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородский медик признался, что больше месяца не видел своих близких.Нижегородский медик признался, что больше месяца не видел своих близких.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Во время пандемии коронавируса врачи находятся на передовой. Именно поэтому власти не раз заявляли, что медики совершают настоящий подвиг, спасая жизни инфицированных людей. При этом сами сотрудники медицинских учреждений относятся к пафосным речам более чем спокойно, отмечая, что такая у них работа. В группе Оперативного штаба по коронавирусу Нижегородской области появилось видеоролик с врачом, который рассказал о том, как ему работается с зараженными пациентами.

- Мы работаем, выполняем то, что необходимо, а дальше будь что будет, - заявил анестезиолог-реаниматолог Нижегородского центра медицины катастроф Иван Лавренов.

Он и в обычные дни работает с самыми тяжелыми пациентами, а сейчас спасает людей с коронавирусной инфекцией, которая, как известно, является смертельно опасным заболеванием.

Иван Лавренов признался, что поначалу быстро страшно контактировать с зараженными, но потом произошли некоторые изменения в восприятии.

- Сейчас не страз, а, скорее, постоянное напряжение. Мы все понимаем, что каждый из нас может заболеть в легкой либо тяжелой степени - большого значения это не имеет. Каждый из нас находится в самоизоляции. Например, я со своей дочерью не виделся уже пять недель. Точно так же пять недель не видел свою внучку, - поделился медик.

Кстати, недавно губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что заболевших COVID-19 врачей уже много.

- Есть врачи в тяжелом состоянии. Они реально герои сейчас. И они очень просили потерпеть и соблюдать самоизоляцию. Это реально поможет им справиться, - написал чиновник в своем «Инстаграме».

«Комсомольская правда» также рассказывала про нижегородского врача, оказавшегося в реанимации из-за коронавирусной инфекции.

- Наши реаниматологи борются за его жизнь. В постоянной связи с врачами из федеральных и лучших московских клиник. Делаем все возможное. Верим в чудо и молимся вместе с близкими, - добавил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

Реаниматолог рассказал о своей работе с больными коронавирусом.Видео: Оперштаб по коронавирусу Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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