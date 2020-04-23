2020-04-23T17:22:50+03:00
Общество

ГАЗ передаст волонтерским организациям больше 200 автомобилей

Автомобили ГАЗ будут помогать жителям 80 регионов России во время самоизоляции
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Фото предоставлено "Группой ГАЗ"Фото предоставлено "Группой ГАЗ"
Изменить размер текста:

Во время продолжающейся пандемии коронавируса миллионы людей по всей стране остаются в своих домах на самоизоляции. Труднее всего в это время приходится пожилым россиянам, входящим в группу риска. Сейчас у них вся надежда на волонтеров, которые занимаются развозом продуктов питания. Чтобы поддержать добровольцев в их миссии, Горьковский автомобильный завод и дилерская сеть ГАЗ запускают новый благотворительный проект.

- В ближайшее время свыше 200 автомобилей будет передано волонтерским и благотворительным организациям, занимающимся развозом продуктов питания и предметов первой необходимости, - говорится в сообщении Группы ГАЗ. – Этим предложением могут воспользоваться волонтеры в 80 регионах России. В этой работе задействовано большинство наших дилерских центров.

Чтобы стать участником этой программы, волонтерским организациям необходимо заполнить заявку на сайте https://azgaz.ru/gaz-help/. Они смогут получить автомобили различных модификаций «ГАЗель NEXT» и внедорожники «Соболь 4х4». В случае необходимости волонтерам могут быть также выделены среднетоннажные грузовики «ГАЗон NEXT», предназначенные для перевозки больших грузов. Все автомобили будут предоставлены из тестового парка дилерских центров.

Кстати, свыше 20 волонтерских организаций уже воспользовались этим предложением. Среди них благотворительный фонд, опекающий семьи с онкобольными детьми. Вместе с сотрудниками фонда волонтеры Группы ГАЗ перевезли мебель и предметы домашнего обихода для социальной семейной гостиницы.

- Автомобили передаются волонтерам бесплатно на срок от десяти дней и более, - пояснили в «Группе ГАЗ». – Все зависит от ситуации в конкретном регионе и тех задач, которые стоят перед волонтерской организацией.

Стоит отметить, что передача тестовых автомобилей благотворительным организациям и социальным предпринимателям является частью общей программы «Группы ГАЗ» по противодействию эпидемии и поддержке наименее защищенных граждан. Ранее мы уже писали о том, что добровольцы Горьковского автозавода и Ярославского моторного завода организовали доставку продуктовых наборов одиноким ветеранам, ранее работавшим на предприятиях. Вторая подобная акция планируется в преддверии майских праздников. Кроме того, на базе Горьковского автомобильного завода создан центр обучения организации работы на промышленных производствах в эпидемиологической ситуации. Консультации и вебинары от ведущих специалистов ГАЗа станут отличным подспорьем для многих российских предприятий.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Более двух тысяч человек прислали заявки на участие в Открытом Всероссийском онлайн-фестивале «Спасибо за Победу!»
В преддверии приближающегося 75-летия победы в Великой Отечественной телеканал «ПОБЕДА», запустил творческий онлайн-конкурс, который объединяет тысячи людей из разных стран мира
«Отключили свет за неуплату, едят с помойки, плачут от одиночества»: волонтеры рассказали, как в карантин выживают старики
Корреспондент «КП» поработала волонтером, развозящим продукты пенсионерам на самоизоляции. И увидела - к некоторым «нуждающимся» волонтер приезжает одновременно с … курьером из «Макдональдса»
Новости 24
Коронавирус признан опасным заболеванием в Нижегородской области
Населенные пункты 11 районов Нижегородской области объединятся в муниципальные округа
Егор Поляков назначен на пост заместителя губернатора Нижегородской области
Компьютеры получили в подарок 16 многодетных и малоимущих семей Нижнего Новгорода
Новую школу в Новинках планируют передать в муниципальную собственность Нижнего Новгорода
Безработные нижегородцы стали получать федеральные пособия и региональные выплаты
Выплачивать семьям с детьми почти 20 000 рублей ежемесячно предложил Глеб Никитин
Капитальный ремонт ожидает 26 нижегородских улиц в рамках нацпроекта БКАД в 2020 году
Оперативный штаб: «Две трети всех заболевших в области нижегородцев живут в Нижнем Новгороде»
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал ввести пропускную систему по всей России
45 нарушителей режима самоизоляции поймали за сутки в Нижегородской области
Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 23 апреля 2020 года: Лучше нижегородцев самоизоляцию соблюдают только москвичи
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 апреля 2020 года составило 77 человек
Немецкие вирусологи выяснили, что от гриппа умирают чаще, чем от коронавируса
Жители Нижегородской области освобождаются от поверки приборов учета коммунальных ресурсов на период самоизоляции
В Нижнем Новгороде создали 15 граффити, посвященных ветеранам войны
Мытье рук во время пандемии: как и зачем?
Нижегородские врачи назвали первые симптомы коронавируса
В Верховном суде рассказали, как будут наказывать нарушителей режима самоизоляции
Центробанк потратил около пяти миллиардов долларов на поддержку рубля
Москва передаст Нижнему Новгороду 40 бывших в употреблении троллейбусов
Шесть автобусов добавят на маршруты, дублирующие отмененную маршрутку Т-67
Массовое производство защитных костюмов запущено в Дзержинске
Названы районы Нижегородской области, где нет случаев коронавируса
«Ново-Сормовское» кладбище увеличили на 7,4 га
Почему российских звезд госпитализируют с пневмонией, но при этом COVID-19 у них не находят
Штормовой ветер с сильными осадками надвигается на Нижегородскую область
В Нижегородской области стартует цикл онлайн-экскурсий по необычным достопримечательностям