ГАЗ передаст волонтерским организациям больше 200 автомобилей

Во время продолжающейся пандемии коронавируса миллионы людей по всей стране остаются в своих домах на самоизоляции. Труднее всего в это время приходится пожилым россиянам, входящим в группу риска. Сейчас у них вся надежда на волонтеров, которые занимаются развозом продуктов питания. Чтобы поддержать добровольцев в их миссии, Горьковский автомобильный завод и дилерская сеть ГАЗ запускают новый благотворительный проект.

- В ближайшее время свыше 200 автомобилей будет передано волонтерским и благотворительным организациям, занимающимся развозом продуктов питания и предметов первой необходимости, - говорится в сообщении Группы ГАЗ. – Этим предложением могут воспользоваться волонтеры в 80 регионах России. В этой работе задействовано большинство наших дилерских центров.

Чтобы стать участником этой программы, волонтерским организациям необходимо заполнить заявку на сайте https://azgaz.ru/gaz-help/. Они смогут получить автомобили различных модификаций «ГАЗель NEXT» и внедорожники «Соболь 4х4». В случае необходимости волонтерам могут быть также выделены среднетоннажные грузовики «ГАЗон NEXT», предназначенные для перевозки больших грузов. Все автомобили будут предоставлены из тестового парка дилерских центров.

Кстати, свыше 20 волонтерских организаций уже воспользовались этим предложением. Среди них благотворительный фонд, опекающий семьи с онкобольными детьми. Вместе с сотрудниками фонда волонтеры Группы ГАЗ перевезли мебель и предметы домашнего обихода для социальной семейной гостиницы.

- Автомобили передаются волонтерам бесплатно на срок от десяти дней и более, - пояснили в «Группе ГАЗ». – Все зависит от ситуации в конкретном регионе и тех задач, которые стоят перед волонтерской организацией.

Стоит отметить, что передача тестовых автомобилей благотворительным организациям и социальным предпринимателям является частью общей программы «Группы ГАЗ» по противодействию эпидемии и поддержке наименее защищенных граждан. Ранее мы уже писали о том, что добровольцы Горьковского автозавода и Ярославского моторного завода организовали доставку продуктовых наборов одиноким ветеранам, ранее работавшим на предприятиях. Вторая подобная акция планируется в преддверии майских праздников. Кроме того, на базе Горьковского автомобильного завода создан центр обучения организации работы на промышленных производствах в эпидемиологической ситуации. Консультации и вебинары от ведущих специалистов ГАЗа станут отличным подспорьем для многих российских предприятий.