Партнеры Tele2 поддержали продавцов розничной сети по всей стране

Tele2 объединила группу компаний, чтобы создать программу поддержки для продавцов розничной сети, продолжающих работу в период пандемии. Партнеры оператора бесплатно предложили свои продукты и сервисы для 6500 продавцов Tele2 по всей стране. В салоны доставляют горячие обеды от «БУРГЕР КИНГ», сотрудники розницы пользуются популярным приложением Awax, а в ближайшее время займутся спортом онлайн вместе с «Меликов Спорт».

По решению Минкомсвязи РФ операторы связи отнесены к непрерывно действующим организациям, оказывающим критически важные услуги для населения. Tele2 сфокусировалась на развитии цифровых каналов, однако ряд процедур требует личного присутствия абонента в салоне. Для этих операций, техподдержки, сохранения возможности купить оборудование работают 82% салонов и модулей Tele2. Чтобы поддержать их сотрудников, Tele2 с компаниями из других отраслей разработала систему поощрений и бонусов. Программа охватывает 6500 продавцов, продолжающих работать во время пандемии.

Розничная сеть Tele2 построена по принципу франчайзинга. Цель программы, объединившей давних и новых партнеров Tele2, – помочь дилерам сохранить мотивацию и позитивный настрой сотрудников. К ней присоединились «Яндекс», «Альфастрахование», Страховой Дом «ВСК», «Служба Добрых Дел», «Цифровой Базар», «БУРГЕР КИНГ», «Меликов Спорт» и Awax. Партнеры оператора безвозмездно предложили продавцам, продолжающим работать в непростой эпидемиологической обстановке, свои продукты и сервисы.

Tele2 и партнеры совместно с «БУРГЕР КИНГ» организовали доставку горячих обедов для сотрудников оператора в салоны. Там, где доставка обедов невозможна, работники розницы получили от ресторанной сети промокоды на обеды. Компания «Меликов Спорт» подарит продавцам Tele2 комплекс онлайн-уроков, индивидуально составленный дневник питания и рекомендации диетолога. В докарантинное время настоящим хитом продаж в рознице Tele2 стала услуга Awax, которая позволяет посещать веб-сайты, смотреть видео на YouTube, пользоваться приложениями и играть онлайн без назойливой рекламы. Партнер подарил сотрудникам точек продаж бесплатный доступ к популярному сервису с личных устройств на полгода.

Денис Голещихин, директор Tele2 Ретейл:

«Мотивационная программа для продавцов, которую запустила Tele2 совместно с партнерами – это пример того, как представители различных сегментов бизнеса могут объединиться и поддержать тех, кто оказался в уязвимом положении. Мы хотели не просто материально поощрить продавцов, но поднять им настроение, дать возможность почувствовать, что вместе мы сильнее. Хочу поблагодарить тех, кто поддержал нашу розницу – «Яндекс», «Альфастрахование», Страховой Дом «ВСК», «Службу Добрых Дел», «Цифровой Базар», «БУРГЕР КИНГ», «Меликов Спорт» и Awax. Реализовать задуманное вряд ли бы удалось без помощи партнеров, которые проявили беспрецедентную солидарность в бизнесе».