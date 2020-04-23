2020-04-23T16:37:56+03:00
Общество

Партнеры Tele2 поддержали продавцов розничной сети по всей стране

Программа поддержки охватывает 6500 продавцов, продолжающих работать во время пандемии
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Фото: Tele2Фото: Tele2
Изменить размер текста:

Tele2 объединила группу компаний, чтобы создать программу поддержки для продавцов розничной сети, продолжающих работу в период пандемии. Партнеры оператора бесплатно предложили свои продукты и сервисы для 6500 продавцов Tele2 по всей стране. В салоны доставляют горячие обеды от «БУРГЕР КИНГ», сотрудники розницы пользуются популярным приложением Awax, а в ближайшее время займутся спортом онлайн вместе с «Меликов Спорт».

По решению Минкомсвязи РФ операторы связи отнесены к непрерывно действующим организациям, оказывающим критически важные услуги для населения. Tele2 сфокусировалась на развитии цифровых каналов, однако ряд процедур требует личного присутствия абонента в салоне. Для этих операций, техподдержки, сохранения возможности купить оборудование работают 82% салонов и модулей Tele2. Чтобы поддержать их сотрудников, Tele2 с компаниями из других отраслей разработала систему поощрений и бонусов. Программа охватывает 6500 продавцов, продолжающих работать во время пандемии.

Розничная сеть Tele2 построена по принципу франчайзинга. Цель программы, объединившей давних и новых партнеров Tele2, – помочь дилерам сохранить мотивацию и позитивный настрой сотрудников. К ней присоединились «Яндекс», «Альфастрахование», Страховой Дом «ВСК», «Служба Добрых Дел», «Цифровой Базар», «БУРГЕР КИНГ», «Меликов Спорт» и Awax. Партнеры оператора безвозмездно предложили продавцам, продолжающим работать в непростой эпидемиологической обстановке, свои продукты и сервисы.

Tele2 и партнеры совместно с «БУРГЕР КИНГ» организовали доставку горячих обедов для сотрудников оператора в салоны. Там, где доставка обедов невозможна, работники розницы получили от ресторанной сети промокоды на обеды. Компания «Меликов Спорт» подарит продавцам Tele2 комплекс онлайн-уроков, индивидуально составленный дневник питания и рекомендации диетолога. В докарантинное время настоящим хитом продаж в рознице Tele2 стала услуга Awax, которая позволяет посещать веб-сайты, смотреть видео на YouTube, пользоваться приложениями и играть онлайн без назойливой рекламы. Партнер подарил сотрудникам точек продаж бесплатный доступ к популярному сервису с личных устройств на полгода.

Денис Голещихин, директор Tele2 Ретейл:

«Мотивационная программа для продавцов, которую запустила Tele2 совместно с партнерами – это пример того, как представители различных сегментов бизнеса могут объединиться и поддержать тех, кто оказался в уязвимом положении. Мы хотели не просто материально поощрить продавцов, но поднять им настроение, дать возможность почувствовать, что вместе мы сильнее. Хочу поблагодарить тех, кто поддержал нашу розницу – «Яндекс», «Альфастрахование», Страховой Дом «ВСК», «Службу Добрых Дел», «Цифровой Базар», «БУРГЕР КИНГ», «Меликов Спорт» и Awax. Реализовать задуманное вряд ли бы удалось без помощи партнеров, которые проявили беспрецедентную солидарность в бизнесе».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Более двух тысяч человек прислали заявки на участие в Открытом Всероссийском онлайн-фестивале «Спасибо за Победу!»
В преддверии приближающегося 75-летия победы в Великой Отечественной телеканал «ПОБЕДА», запустил творческий онлайн-конкурс, который объединяет тысячи людей из разных стран мира
«Отключили свет за неуплату, едят с помойки, плачут от одиночества»: волонтеры рассказали, как в карантин выживают старики
Корреспондент «КП» поработала волонтером, развозящим продукты пенсионерам на самоизоляции. И увидела - к некоторым «нуждающимся» волонтер приезжает одновременно с … курьером из «Макдональдса»
Новости 24
Коронавирус признан опасным заболеванием в Нижегородской области
Населенные пункты 11 районов Нижегородской области объединятся в муниципальные округа
Егор Поляков назначен на пост заместителя губернатора Нижегородской области
Компьютеры получили в подарок 16 многодетных и малоимущих семей Нижнего Новгорода
Новую школу в Новинках планируют передать в муниципальную собственность Нижнего Новгорода
Безработные нижегородцы стали получать федеральные пособия и региональные выплаты
Выплачивать семьям с детьми почти 20 000 рублей ежемесячно предложил Глеб Никитин
Капитальный ремонт ожидает 26 нижегородских улиц в рамках нацпроекта БКАД в 2020 году
Оперативный штаб: «Две трети всех заболевших в области нижегородцев живут в Нижнем Новгороде»
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал ввести пропускную систему по всей России
45 нарушителей режима самоизоляции поймали за сутки в Нижегородской области
Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 23 апреля 2020 года: Лучше нижегородцев самоизоляцию соблюдают только москвичи
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 апреля 2020 года составило 77 человек
Немецкие вирусологи выяснили, что от гриппа умирают чаще, чем от коронавируса
Жители Нижегородской области освобождаются от поверки приборов учета коммунальных ресурсов на период самоизоляции
В Нижнем Новгороде создали 15 граффити, посвященных ветеранам войны
Мытье рук во время пандемии: как и зачем?
Нижегородские врачи назвали первые симптомы коронавируса
В Верховном суде рассказали, как будут наказывать нарушителей режима самоизоляции
Центробанк потратил около пяти миллиардов долларов на поддержку рубля
Москва передаст Нижнему Новгороду 40 бывших в употреблении троллейбусов
Шесть автобусов добавят на маршруты, дублирующие отмененную маршрутку Т-67
Массовое производство защитных костюмов запущено в Дзержинске
Названы районы Нижегородской области, где нет случаев коронавируса
«Ново-Сормовское» кладбище увеличили на 7,4 га
Почему российских звезд госпитализируют с пневмонией, но при этом COVID-19 у них не находят
Штормовой ветер с сильными осадками надвигается на Нижегородскую область
В Нижегородской области стартует цикл онлайн-экскурсий по необычным достопримечательностям