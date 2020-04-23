2020-04-23T16:37:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 23 апреля 2020 года: Выявлено 73 новых случая заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 1002
Анастасия НАЗАРОВА
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Регион приближается к критической точке распространения коронавируса.Регион приближается к критической точке распространения коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 23 апреля 2020 года выросло до 1002. Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, COVID-19 подтвердился еще у 73 нижегородцев.

По количеству новых инфицированных Нижегородская область находится на восьмом месте среди субъектов Российской Федерации. В лидерах по-прежнему Москва (2548), Московская область (631) и Санкт-Петербург (294). Далее идут Рязанская область (76), Татарстан (75), Калужская область (72), Мурманская область (71), Приморский край (62), Тульская область (52) и другие субъекты. Меньше всего случаев за прошедшие сутки зафиксировано в Севастополе - всего один зараженный.

Напомним, главным фактором недопущения распространения коронавируса по-прежнему является соблюдение требований режима повышенной готовности.

- Если сейчас мы не усилим самоизоляцию, то дальше - пик, после которого, как снежный ком, будет расти число заболевших. Самоизоляция - это непросто, но это должен быть приоритет каждого сейчас, - заявил ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кстати, к концу текущей недели ожидается около 1,5 тысячи новых зараженных коронавирусной инфекцией в регионе.

- Пока сложно говорить о том, что ситуация начала меняться. Мы вышли на достаточно крупные объемы тестирования и продолжаем их наращивать, - добавил глава региона.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

77 и 1002 человек уже выздоровели и выписаны из больницы. В общей сложности тестирование на COVID-19 прошли 49323 нижегородца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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