Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 23 апреля 2020 года: Названо ожидаемое число заболевших к концу недели

Заболевших коронавирусной инфекцией в регионе становится больше с каждым днем. За минувшие сутки выявлено 69 новых случаев заражения. «Комсомолка» собрала последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 апреля 2020 года.

Власти сообщили, что в нижегородской больнице скончался еще один пациент с коронавирусом. У 74-летнего пациента были хронические заболевания. Тем временем реаниматологи борются за жизнь нижегородского врача, зараженного COVID-19. Местных специалистов консультируют медики из лучших московских клиник.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, к 26 апреля в регионе ожидается около 1,5 тысячи новых подтвержденных случаев заражения.

- Пока сложно говорить о том, что ситуация начала меняться. Мы вышли на достаточно крупные объемы тестирования и продолжаем их наращивать, - сказал глава региона.

Кстати, на данный момент ни одного случая коронавирусной инфекции не зафиксировано в пятнадцати районах Нижегородской области. А вот печальное лидерство по количеству заболевших, за исключением самого областного центра, сохраняет Павловский район с 57 зараженными.

Чтобы не допустить распространение COVID-19, местные власти ограничили передвижение пешеходов по Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде. Жители хотели было прогуляться по местному «Арбату», но наткнулись на оградительные ленты, намотанные на фонарные столбы с одной и с другой стороны улицы.

Сообщалось также, что в Дзержинске на фабрике «Русь» запущено массовое производство защитных костюмов для нижегородских медицинских учреждений. Предприятие удалось в кратчайшие сроки перепрофилировать под новые нужды. И теперь с фабрикой заключен контракт на поставку около 30 тысяч костюмов.

А еще глава региона освободил нижегородских застройщиков от штрафов на время пандемии коронавируса. Указ о приостановке начисления штрафов за непродставление разрешений на стройку в оговоренный срок подписан 21 апреля. Вдобавок ко всему в документе оговаривается предоставление отсрочки по оплате компенсации затрат на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру.

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