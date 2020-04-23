Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 23 апреля 2020 года составило 929 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 69 человек.

- Пока сложно говорить о том, что ситуация начала меняться. Мы вышли на достаточно крупные объемы тестирования и продолжаем их наращивать, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, добавив, что к 26 апреля ожидается около 1,5 тысячи новых заболевших нижегородцев.

Сообщалось, что еще один пациент с коронавирусом скончался в нижегородской больнице. Умершему было 74 года. Вирус дал осложнения на хронические заболевания пациента.

Напомним также, что нижегородский врач оказался в реанимации из-за коронавирусной инфекции.

- Наши реаниматологи борются за его жизнь. В постоянной связи с врачами из федеральных и лучших московских клиник. Делаем все возможное. Верим в чудо и молимся вместе с близкими, - сообщил замглавы региона Давид Мелик-Гусейнов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

60 и 929 человек уже выздоровели и выписаны из больницы. В общей сложности тестирование на COVID-19 прошли 45595 нижегородцев.

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