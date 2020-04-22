2020-04-22T16:55:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 22 апреля 2020 года: Штормовой ветер прогулкам не помеха

На улицах города по-прежнему очень много людей
Анастасия НАЗАРОВА
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За минувшие сутки в Нижегородской области выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом.За минувшие сутки в Нижегородской области выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Статистика по заболевшим COVID-19 в областном центре печальнее с каждым днем. При этом жители по-прежнему не хотят оставаться дома, чтобы поскорее прекратить распространение смертельно опасного заболевания.

По данным Яндекса, уровень самоизоляции в Нижнем Новгороде на 16.20 22 апреля 2020 года составил 2,7 балла. Эта цифра говорит о том, что на улицах много людей, несмотря на штормовой ветер и осадки в виде дождя со снегом.

Самый высокий индекс (5,0 балла) в этот день был зафиксирован с 02.00 до 04.00 - 5,0. А дальше показатель стал падать, скатившись до 2,5 балла в полдень. Затем индекс стал потихоньку расти, достигнув отметки в 2,7 балла. Причем отметим, что в обычную среду (еще до пандемии коронавируса) индекс уровня самоизоляции в Нижнем Новгороде на 16.20 составлял 0,6 балла.

Добавим, что самыми дисциплинированными к этому часу оказались жители Красноярска - там индекс уровня самоизоляции - 3,5 балла. Следом идут Новосибирск (3,3), Москва (3,2), Пермь (3,1), Уфа (3,0), Омск (2,9), Екатеринбург, Нижний Новгород и Челябинск (2,7), Волгоград, Воронеж и Казань (2,5). А на последнем месте Ростов-на-Дону, Самара и Санкт-Петербург (2,4).

«Комсомолка» рассказывала, что общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области перевалило за 900. В среду, 22 апреля, стало известно о 69 новых случаях заболевания. При этом 60 из общего числа пациентов уже выздоровели и выписаны из больницы.

Напомним также, что стало больше жертв, умерших от коронавирусной инфекции в регионе. На днях скончался седьмой пациент - 74-летний мужчина с хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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