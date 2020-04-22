2020-04-22T16:29:50+03:00
Общество

«Аж плакать хочется»: Нижегородская учительница посвятила своим ученикам трогательный стих

Педагог скучает по школьникам, находящимся на дистанционном обучении [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородская учительница посвятила трогательный стих своим ученикам.Нижегородская учительница посвятила трогательный стих своим ученикам.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Не первую неделю нижегородские школьники вынуждены обучаться дистанционно из-за пандемии коронавируса. Конечно, одноклассники и учителя могут общаться друг с другом по «Скайпу» или с помощью телефона, но ничто не заменит живого общения. Об этом еще раз напомнила заслуженный учитель России из Дзержинска Элла Груздева, которая записала своему классу очень трогательное видеопослание.

Неизвестные выложили двухминутное видео, на котором учительница читает собственный стих, посвященный любимым ученикам. Вот строчки из него: «В класс я прихожу и что же вижу? Парты, стулья стоят на месте. Что не так? Ребят не вижу! Я тоскую… Никто не скажет: «Добрый день, я книжку прочитал какую», «А вот игрушка у меня. Хотели бы и вы такую?», «А я задачку вам задам, мы всей семьей вчера ее решали», «А у меня вчера - концерт: мы топотушек танцевали». Но нет сегодня голосов, и в школе тихо непривычно. Но хочется так побыстрей вести уроки как обычно».

Пользователи соцсетей нашли обращение учительницы очень милым и трогательным. Многие отметили, что хотели бы учиться о такого сердечного педагога.

- После этого видео самой ненадолго в школу захотелось, - призналась Марина Арестова.

- По-моему, здорово! Я бы очень хотела, чтобы будущий учитель моего ребенка так искренне любил своих учеников, - добавила Наталья Рубцова.

- Аж плакать хочется. Так трогательно и с любовью! - отметила Ольга Завалина.

Тем временем стало известно, что видео со стихом появилось в сети без ведома Эллы Груздевой. По словам собеседницы «Комсомолки», педагог растеряна, не знает, что и делать с обрушившейся на нее славой.

Нижегородская учительница сочинила трогательный стих своим ученикам.Видео: https://vk.com/52totalnews

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ИСТОЧНИК KP.RU

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