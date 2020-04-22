2020-04-22T16:27:08+03:00
Общество

Нижегородские волонтеры собирают и доставляют компьютеры многодетным семьям

Аппаратура нужна для дистанционного обучения детей
Елена КАРАЛ
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Нижегородские волонтеры собирают и доставляют компьютеры многодетным семьям. ОНФ Нижегородской областиНижегородские волонтеры собирают и доставляют компьютеры многодетным семьям. ОНФ Нижегородской области
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Нижегородские волонтеры собирают компьютеры и передают их многодетным, малоимущим семьям и инвалидам, чтобы дети смогли учиться дистанционно. Эта работа ведется участниками проекта «Мы вместе» и представителями «Совета Отцов Нижнего Новгорода».

Ежедневно девять добровольческих экипажей ищут запчасти по всему Нижнему Новгороду и собирают из них компьютеры. Волонтеры также побывали в Дзержинске, где большое количество необходимой аппаратуры передало одно из местных предприятий.

Как отметили в ОНФ Нижегородской области, чаще всего откликаются и предлагают запчасти для компьютеров именно пожилые пенсионеры. Волонтеры предположили, что владельцы компьютерных фирм, представители органов власти, крупные предприятия, где всегда найдется старая техника, могут не знать о проекте.

Нижегородские волонтеры собирают и доставляют компьютеры многодетным семьям. ОНФ Нижегородской области

Нижегородские волонтеры собирают и доставляют компьютеры многодетным семьям. ОНФ Нижегородской области

Они призвали всех желающих привозить технику в «Соседский центр» на улице Заломова,10 в Нижнем Новгороде. Именно там ведется сборка, тестирование и дезинфекция аппаратуры для передачи ее семьям.

Пока связаться с группой «компьютерной скорой помощи» можно по телефону: 8(920) 017-51-11.

Напомним, добровольцы штаба «Мы Вместе» приняли и выполнили более 11 тысяч заявок от нижегородцев. В разных районах Нижегородской области сегодня работает более 1400 волонтеров, которые ежедневно оказывают помощь пожилым людям, инвалидам и многодетным семьям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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