2020-04-22T15:59:18+03:00
Общество

Произведение нижегородца Алексея Коровашко вошло в лонг-лист премии «Большая книга»

Биографию про Олега Куваева филолог написал в соавторстве с Василием Авченко
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://www.labirint.ru/Фото: https://www.labirint.ru/
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Совет экспертов национальной литературной премии «Большая книга» объявил лонг-лист 2020 года. В него вошли 39 произведений авторов из разных городов России, в том числе из Нижнего Новгорода. Согласно информации, предоставленной пресс-службой премии, в длинном списке оказалась биография «Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке» (16+), созданная писателем Василием Авченко в сооавторстве с заведующим кафедрой русской литературы Института филологии и журналистики ННГУ имени Лобачевского Алексея Коровашко.

«Новая биография известного писателя, автора романа «Территория» Олега Куваева (1934-1975) называли «советским Джеком Лондоном» и создателем «”Моби Дика” советского времени». Путешественник, полярник, геолог, автор «Территории» - легендарного романа о поисках золота на северо-востоке СССР. Куваев работал на Чукотке и в Магадане, в одиночку сплавлялся по северным рекам, странствовал по Кавказу и Памиру. Беспощадный к себе идеалист, он писал о человеке, его выборе, естественной жизни, месте в ней», - говорится в аннотации к произведению, выдвинутому на премию «Большая книга».

Отмечается, что авторы первой полной биографии Куваева убеждены: этот культовый и в то же время почти не изученный персонаж сегодня еще актуальнее, чем был при жизни.

Добавим, что в 2020 году на соискание премии было выдвинуто 294 книги и рукописи. В Совет экспертов вошли: заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев, литературный критик Алексей Михеев, ответственный секретарь и заведующая отделом прозы журнала «Знамя» Елена Холмогорова и член редколлегии журнала «Новый мир» Ольга Новикова.

ЦИТАТА

Заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев:

- Весь мир живет в новом формате, переживает нелегкие времена. Отменены ведущие книжные ярмарки в Париже, Лондоне и Санкт-Петербурге, закрыты книжные магазины по всей стране, интернет-платформы не справляются с потоком заказов. И людям далеко не всегда до книг. Однако литература была, есть и будет неотъемлемой частью нашего бытия. И во времена революции, Гражданской войны, Великой Отечественной войны книги продолжали издавать. Мы, конечно же, переходим в другую реальность. И эта реальность даст нам другой уровень осмысления окружающего мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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