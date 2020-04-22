Нижегородским льготникам продлят субсидии на оплату услуг ЖКХ автоматически

Льготники могут быть спокойны за получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в Нижегородской области. Им предоставлена возможность автоматически продлить выплаты до 1 октября, что предусмотрено документом, разработанным Минстроем и Минтрудом России.

Чтобы продлить получение субсидии, не нужно лично посещать органы социальной защиты и предоставлять документы. Право на выплаты продлевается автоматом, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Если срок предоставления субсидии на оплату коммунальных услуг и жилого помещения истекает с 1 апреля по 1 октября этого года, то помощь будет начисляться в прежнем размере на протяжении шести месяцев.

При этом сейчас не требуется предоставлять заявления или подтверждающие документы. Размер субсидии пересчитают позже.

Оформление субсидии впервые

Меньше документов понадобится и тем нижегородцам, которые решили оформить субсидию впервые. Выплату назначат в том же размере, что и всем.

При необходимости размер субсидии могут пересмотреть. Это будет возможно только после 1 октября, когда гражданин сможет предоставить нужные документы.

Если окажется, что человек имел право на помощь в меньшем размере, чем получил в беззаявительном порядке, то ему не придется возвращать эти деньги. Нижегородцам, которые подтвердят право на получение большей суммы субсидии, даже обещают выплатить разницу.

Кстати, если вы не оплатили жилищно-коммунальные услуги или капремонт вовремя, то начисление пеней за это приостановлено до 1 января 2021 года. Не должна ограничиваться за просрочку и поставка благ цивилизации.

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