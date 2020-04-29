Икону похитили из храма в селе Мячково Нижегородской области накануне Пасхи

Икона «7 святых» была похищена из церкви во имя Василия Великого села Мячково Нижегородской области. Святыня пропала в период с 09:00 12 апреля по 07:35 19 апреля - во время страстной недели, предшествующей православной Пасхе.

Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, о краже полиции сообщила жительница села Мячково. Тамара Волкова позвонила утром 19 апреля и рассказала, что неизвестный проник в храм и похитил четыре иконы.

Полицейские установили, что на неделе, предшествующей Пасхе, неизвестное лицо действительно проникло в церковь на улице Советской, 24. Злоумышленник откусил решетку, разбил окно со стороны двора, проник в церковь и похитил икону «7 святых». Образ 53*62 сантиметров написан маслом на деревянной основе и расколот пополам. Икону принесли прихожане, и особой исторической ценности она не представляет. В храме образ был размещен на левой стороне.

Сама церковь забором не огорожена, охрана и сторож отсутствуют, как и система видеонаблюдения с охранной сигнализацией. На окнах установлены решетки.

В ходе расследования, был проведен осмотр места происшествия, допрошена потерпевшая и свидетели. Ущерб, нанесенный храму, оценивается в 10000 рублей, возбуждено уголовное дело.

Кроме того, полиция проверила вероятные места сбыта украденной иконы и ранее судимых за аналогичные преступления людей.

С места проникновения были изъяты следы пальцев рук, ладони и обуви, а также орудия взлома. Отпечатки пальцев занесены в базу АДИС «ПАПИЛОН». Полученная информация обрабатывается.Территория и само здание церкви обследовали с помощью служебной собаки.

Пока оперативно значимой информации следователям получить не удалось.