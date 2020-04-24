Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил расширить меры поддержки российского автопрома. В частности, предлагается субсидировать закупки легких коммерческих автомобилей для малого и среднего бизнеса, а также для предприятий общественного транспорта. Об этом стало известно из доклада губернатора на совещании при президенте России, посвященном автомобильной промышленности.

- Я полагаю, это окажет существенное влияние на загрузку Горьковского автозавода, - уверен губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Благодаря эффективным мерам поддержки мы сможем решить несколько проблем одновременно. К примеру, за счет поддержки автопрома мы сможем оказать содействие малому и среднему бизнесу, который сильнее всего пострадал от пандемии коронавируса. Общая сумма финансирования субсидий на покупку коммерческого транспорта, в стране могла бы достичь 7 миллиардов рублей. Это стало бы серьезным подспорьем для автопредприятий и открыло бы новые возможности для развития малого и среднего бизнеса.

Столь же действенной мерой поддержки может стать закупка автобусов для системы общественного транспорта.

- В Нижегородской области эксплуатируется около 1000 автобусов, - напомнил глава региона. – Треть из них уже преодолела десятилетний срок службы или близка к нему. Поэтому было бы неплохо закупить новые автобусы уже сейчас. При этом необходимый объем финансирования для региона составляет порядка 2-3 миллиардов рублей. В целом по стране эта сумма составила бы 40 миллиардов рублей.

На этом совещании выступил и президент ООО «УК «Группа ГАЗ» Вадим Сорокин. Он предложил Владимиру Путину увеличить государственную закупку транспорта.

- Горьковский автозавод может участвовать и в программе срочных госзакупок, и в проекте обеспечения транспортом служб скорой помощи и школьных автобусов, если этот проект будет продлен на 2020 год, - уверен Вадим Сорокин. – Это обеспечит загрузку не только нашего предприятия, но и всех наших поставщиков. – В кратчайшие сроки мы можем изготовить машины скорой помощи, а к началу учебного года – выпустить школьные автобусы. При этом вся техника уже будет укомплектована средствами специальной защиты, что особенно важно в период распространения коронавируса.

Надо отметить, что «Группой ГАЗ» разработаны специальные «противовирусные» модификации автобусов – от «ГАЗели» до «ЛиАЗа». Все они оснащены дополнительными средствами защиты, среди которых поручни с антибактериальным покрытием, встроенные кварцевые рециркуляторы воздуха, сенсорные диспенсеры для дезинфекции рук и бесконтактные кнопки остановки по требованию. По данным компании, уже к концу мая предприятие будет готово предложить эту технику заказчику.