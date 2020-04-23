«Больше ста поддельных удостоверений»: Нижегородец хотел наводнить город лже-полицейскими

Нижегородские следователи возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» в отношении 47-летнего нижегородца. Вопреки обычным преступным схемам, он подделывал не договоры купли-продажи и даже не права собственности, а удостоверения…сотрудников правоохранительных органов. К счастью, на его след вовремя вышли сотрудники регионального УФСБ.

В квартире было обнаружено больше ста поддельных удостоверений.Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- По версии следствия, мужчина незаконно сбыл удостоверение участника боевых действий на территории Приокского района, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. – 20 апреля в его квартире по улице Попова в Дзержинске был проведен обыск, во время которого были обнаружены свыше ста поддельных удостоверений. Среди них были удостоверения участников боевых действий, а также пенсионных удостоверений сотрудников различных ведомств правоохранительных органов.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В настоящее время расследование этого уголовного дела продолжается. Следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего преступления. Также выясняется их причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Следователи выясняют их причастность к другим аналогичным преступлениям.Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Напомним, ранее мы писали, что в Нижегородской области полицейский накрыли целый синдикат по изготовлению поддельных купюр. Злоумышленники так вошли во вкус, что напечатали целый миллиард рублей!