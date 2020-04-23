Давид Мелик-Гусейнов: «На дачу на майские праздники поехать можно, но только на своей машине и без соседских посиделок»

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал в проекте «Герои Волги» о том, как в регионе идет борьба с коронавирусной инфекцией.

- По состоянию на вечер 21 апреля, в 37 районах и городских округах Нижегородской области зафиксирована новая коронавирусная инфекция. Понятно, что Нижний – рекордсмен, есть еще Павловский и Кстовский районы, где также немало заболевших. Это будет расползаться по всей области, правильно я понимаю?

- Да, это неизбежно. Хотя, конечно, процесс можно приостановить за счет снижения темпов внутренней, региональной миграции. То есть сейчас люди спрашивают, можно ли им поехать на майские праздники на дачу. Можно, но для этого должна быть своя машина, надо приехать на свой участок и находиться там в замкнутом пространстве, не выходить. Никаких детских площадок, никаких соседских посиделок с шашлыками – надо быть в изоляции. Нужно прервать цепочку передачи вируса. Не важно, где она будет: в городе, на даче, в учреждениях, - нужно прервать ее как можно быстрее.

- Есть рывок по тем, кто уже выздоровел. Динамика пошла, люди идут на поправку, так?

- Не так давно у нас и заболевших было мало: то один человек, два, три или пять. И мы постепенно увеличили количество заболевших. Также будет и с выздоравливающими. Сейчас вылечиваются те, кто в единичном исчислении был 20 дней назад.

- Вы говорили о том, что пик придется на 15-25 числа апреля. Сейчас как раз это время, и ваш прогноз пока сбывается.

- Я и наша команда аналитиков, которая ежедневно обновляет прогноз по области, считаем, что на плато выйдем к концу следующей недели. Мы будем уже на пике, где дальше будет бифуркация. Этот пик может привести к стабилизации и затем снижению количества заболевших, либо, если мы сейчас допустим какие-то неправильные решения в плане организации жизни людей, то это может расти и дальше. Ни в коем случае этого нельзя допустить, учитывая то, что мы пережили и Вербное воскресенье, и столько заболевших – как раз последствия, а потом была Пасха, но люди уже осознали проблему и остались дома, а храмы не работали. Я думаю, что это улучшит ситуацию с количеством заболевших уже буквально через 2-3 дня.

- По-прежнему людей беспокоит готовность нашей медицины и количество коек, наличие специальных изделий защиты и ИВЛ. Напомните в двух словах, насколько нижегородская медицина готова в пиковой точке бифуркации, которая как раз придется на первую неделю мая. И есть ли то, что беспокоит вас?

- По нормативам минздрава, мы должны развернуть коечный фонд в количестве 2229. С этой цифрой я ежедневно встаю по утрам и ложусь спать вечером. Каждый час возвращаюсь к ней – 2229 коек у нас должно быть под пациентов с COVID и пневмонией. Из этого количества 70% коек, то есть 1580, должны быть под кислородом. На сегодняшний день мы выполнили этот норматив на 60%. Мы обязаны выполнить его полностью к 28 апреля. То есть 28 апреля будут проверяться все субъекты России на предмет готовности – соответствуем или нет. В одночасье сказать, что у нас все койки готовы, было бы неправильно. Нужно еще проверить кислород, есть ли технологический брак. Это сложная работа. Мы занимаемся этим ежедневно.

- Давайте перейдем к вопросам, которые регулярно задают нижегородцы в соцсетях, в том числе и на странице губернатора Глеба Никитина в Instagram. Они примерно все однотипные. И вот один из них – открылись предприятия, и почему одним можно, а другим нет? Например, салонам красоты или общепиту?

- Давайте подходить к ситуации трезво. Допустим, есть предприятия, которые являются системообразующими, они дают стабильность экономике, но, с другой стороны, тоже являются определенным стабилизатором социальной жизни внутри региона. Вот выключи сейчас газ, и через пять дней мы уже будем в точке невозврата – включить обратно будет невозможно. И все должны это прекрасно понимать. Люди постоянно спрашивают, когда же откроются парикмахерские. Пока не будет плато, пока мы не пойдем на снижение, никаких движений в плане открытия салонов красоты или парикмахерских не должно быть. Есть четкие предписания государственного санитарного врача, которые определенно выстраиваются.

- Люди еще говорят о том, что потери от упавшей экономики во время пандемии могут быть выше, чем от самого COVID-19. Как вы это прокомментируете?

- Если бы мы сейчас были на бизнес-канале, я бы смог бы раздувать щеки и говорить, что да, действительно, экономика превыше всего. И более того, я в своей жизни занимался больше именно экономикой. Отвечу вам как человек, а не как чиновник. Даже одна человеческая жизнь важнее любой экономической темы. Извините, я на себя даже маску не могу надеть в этой ситуации – для меня жизнь 67-летней женщины, например, которая умерла 21 апреля и стала шестой жертвой коронавируса, важнее, чем экономика. Многие спросят, как же так? И у меня имеются четкие аргументы: у этой женщины есть семья, внуки и дети, для которых это трагедия. И таких эпизодов могут быть сотни, понимаете? Ни один человек не сможет назвать цену жизни, когда речь идет о нем самом.

- Еще один вопрос из соцсетей. Вы рассказываете нам подробности, мы вам верим, вы чиновники и получаете государственную зарплату, у вас все хорошо. А люди сидят без денег на еду, еще и банк звонит и требует деньги за кредит. Чем нам жить, спрашивают нижегородцы?

- Я знаю, что, если человек надел на себя статус чиновника, то он сразу в какой-то негативной коннотации представляется всеми. Мы говорим про Нижегородскую область, и очень много людей, у которых есть статус чиновника, также ушли в самоизоляцию и у них такие же проблемы, как и у всех других людей. Они тоже не получают премии или доплаты, у них сокращены зарплаты. Теперь что касается всех: и чиновников, и не чиновников. Сейчас я не делю людей на правых, левых, крайних и так далее. Ситуация сложная, но в регионе выработаны меры, которые позволяют сейчас не умереть с голоду, скажем так, позволяют хоть как-то стабилизировать свое финансовое состояние. По линии министерства соцполитики и управления по труду и занятости есть возможности не только получить финансовые средства, но и устроиться на какие-то краткосрочные периоды на работу, найти новую работу. У нас растет количество безработных, но не такими темпами, как многие пишут в социальных сетях. Прошу всех, у кого есть вопросы, как минимум зайти на сайт министерства социальной политики Нижегородской области и связаться с контактным центром, там все подробно указано, кто на что может претендовать, и какие суммы. Можно предоставить документы на получение, даже не выходя из дома, в электронном режиме. Еще один важный момент: когда я говорю, что все справки можно получить в электронном виде, я с большой надеждой смотрю на своих коллег, которые должны организовать все так, чтобы это работало без сбоев. Мы работаем с колес, бывают шероховатости, люди пишут, делятся обратной связью, и мы стараемся очень быстро реагировать.

- Люди не устают спрашивать, когда же все это кончится. Когда же?

- Я думаю, что в конце мая, к 30 числу, мы уже будем жить спокойной жизнью.

- Давайте вернемся к самоизоляции. Сейчас мы вступаем в такое время, так называемый момент истины для Нижегородской области. Мы ведь достаточно на грустном месте находимся в рейтинге регионов?

- Нет, не на грустном. Опять же, как посмотреть. Если смотреть на себя по абсолютным вершинам, то мы на 4-м месте после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Но так считать нельзя, считают на 100 тысяч населения. А здесь мы в середине находимся условно.

- В любом случае это начало печальной турнирной таблицы. И в этой связи надо всем прекрасно понимать, что единственное на сегодняшний день лекарство от COVID-19 – это социальное дистанцирование, разобщенность и самоизоляция. Давайте еще раз про это расскажем и скажем честно, что по некоторым вопросам власти не до конца, как мне кажется, дожали этот момент. Что называется, дали возможность людям самим это понять, но они не поняли – пример тому Вербное воскресенье.

- Здесь я и соглашусь, и не соглашусь. Объясню, почему не соглашусь. Общество разделилось поровну – некоторые люди за жесткие меры, а другие, наоборот, возмущены и не понимают, как жить, ссылаются на права человека. И угодить обеим этим частям общества одновременно – крайне сложно. Поэтому это не ЧС и не карантин, а режим повышенной готовности, чтобы более мягко пережить эту ситуацию. Все прекрасно понимают сложности в экономике и организации социальной среды, но взять и жестко закрутить гайки и загнать всех по домам – это означает, что ровно половина общества начнет, мягко говоря, не просто костерить власть, а выходить на митинги, как это произошло в некоторых регионах. Нам это не нужно сейчас.

- Как эти QR-коды, которые вы ввели, защитят людей от коронавируса, если они выходят на улицу? Этот вопрос тоже волнует многих. Зачем они нужны и как они спасут от эпидемии?

- Это самодисциплина. Человек, который сам заходит и решает куда-то выйти или поехать, проложить траекторию своего пути, лишний раз задумается: а нужно ли это делать? Может быть, не стоит сейчас – лучше посидеть дома, почитать книгу или посмотреть телевизор. Во-вторых, это система контроля, которая позволяет отслеживать тех людей, которые намеренно нарушают эти порядки, идентифицировать их, дотягиваться до них и взаимодействовать с ними сначала мирно, уговаривая их вернуться домой. Если он и этого не понимает, тогда должна работать ступень штрафа.

- Когда мы приблизим индекс самоизоляции, который считает Яндекс, к четырем и две недели будем его поддерживать, то цепочка роста заболеваемости разорвется. Так?

- Совершенно верно. Вот только перед разговором с вами столкнулся с женщиной, которая начала возмущаться, что не может выйти с ребенком на детскую площадку. «Я там одна, никого нет, хочу погулять с ребенком, пусть покатается с горки, повозится в песочнице. Что такого?» - спрашивает она меня. Но люди не понимают, что вирус, который живет на поверхности 72 часа, может находиться как раз в этой песочнице или на этой карусели. Ребенок пришел домой, пообщался с бабушкой и дедушкой, передал – и вот вам новый очаг.

- В конце месяца нижегородцам придут квитки за ЖКХ, и пожилые люди, которые не владеют современными технологиями и не могут заплатить через мобильное приложение, по старой памяти пойдут на почту. Там они все между собой пересекаются, и снова образуется очаг. И таких людей не остановить. Я с ними общался на своем избирательном участке буквально вчера, они ни в какую не готовы заплатить потом. Как их остановить и уговорить остаться дома?

- Оплатить все квитанции можно будет позже, никакие пени зачислены не будут. Да, есть волонтеры или соцработники, но даже им не стоит без крайней необходимости приходить к пожилому человеку. Про оплату ЖКХ – не волнуйтесь, не надо ни в коем случае бежать и в нужный срок платить за квартиру или коммунальные платежи. Будьте в изоляции. После всех этих событий будем разбираться, не надо сейчас этого делать.

- Губернатор Глеб Никитин внес изменения в свой указ. Там говорится об обязательной двухнедельной изоляции по прибытию в Нижегородскую область. Раньше это касалось тех, кто ехал из Москвы или Санкт-Петербурга, а сейчас самоизолироваться обязаны все те, кто приезжают из регионов, где высокая заболеваемость. А это практически все регионы. Для чего это сделано?

- Мы предлагаем людям два варианта: либо изолироваться в том месте, куда они приезжают – у родственников или на даче, либо в наших обсерваторах, которых сейчас более тысячи. Это пансионаты, загородные базы. Даже один из теплоходов у нас сейчас выполняет роль такого обсерватора на воде. Все условия там как в обычном отеле, просто человеку нужно находиться на самоизоляции в ограниченном пространстве. Поэтому количество мест для тех, кто приезжают и им негде самоизолироваться, мы довели уже до тысячи.

- Еще один вопрос касается тестирования коронавируса. Количество тестов, проведенных в Нижегородской области, уже выросло до 40 тысяч. Это много или мало?

- Пока достаточно. Мы в день делаем 2,5 – 3 тысячи тестов. До конца апреля должны довести до 6 тысяч тестов в сутки. Но люди часто спрашивают о новых тестах на антитела. Сейчас у нас тесты, для которых берутся мазки из носоглотки. Дальше они привозятся в лабораторию и на специальном оборудовании проводится расшифровка. Но в ближайшее время должны появиться тесты на антитела – они будут по капле крови определять, острая ли инфекция сейчас у человека и переболел ли он когда-то коронавирусом. Все с нетерпением этого ждут, кроме медиков и меня, потому что я считаю, что тесты на антитела не могут показать положительный результат у человека, который в легкой степени болеет или уже носит вирус, но сам еще не заболел. То есть человек уже может заражать других, а тест этого не показывает. Поэтому по-хорошему придется делать оба теста. Тесты на антитела появятся в конце апреля, ближе к 28 числу. Пока их на рынке нет.

- Чисто по-человечески я считаю, что думать о деньгах и о том, что будет завтра нужно в ту секунду, когда мы поймем, что все это закончилось или заканчивается. Поэтому ваше предположение, что к концу мая мы будем возвращаться к мирной жизни и начнем снова строить, с одной стороны вселяет надежду, а с другой – заставляет сомневаться. Мы уговариваем людей оставаться дома, поем эти песни, а результат следующий: хорошая погода – все пошли на улицы. Не пора ли применить более жесткие меры?

- Меня могут не поддержать мои коллеги по правительству, и, может быть, даже мой руководитель, но я сторонник более жестких мер. В том числе и за подключение Росгвардии, и других силовых структур, и за увеличение штрафов. Но, с другой стороны, я понимаю историю каждого, что кого-то это может серьезно раздражать, кто-то не может даже оплатить штраф. Мы должны постоянно взвешивать плюсы и минусы, добро и зло. Если смотреть на ситуацию с позиции медицины, то я за более жесткие санкции. Я свою позицию всегда доношу открыто, и рад, что меня слышат. Убирается все то, что не является важным и срочным. И я благодарен, что решения на сегодняшний день принимаются правильные. Другой вопрос в том, что эти решения должны быть подтверждены реальным нашим поведением. От того, насколько мы законопослушные и насколько готовы нести ответственность за себя и близких, и зависит май 2020 года.