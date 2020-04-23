В Нижегородской области разрешили торговлю цветами, садовой техникой и автозапчастями

Очередные экономические послабления, связанные с режимом самоизоляции, произошли в Нижегородской области. В список товаров первой необходимости была включена цветочная продукция, садовая техника и автозапчасти. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Ситуацию в региональной экономике мы держим на постоянном контроле, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. – Поэтому мы оперативно и своевременно вносим все необходимые изменения в нормативные акты. Нынешняя эпидемиологическая ситуация вынуждает нас сохранять ограничения на торговлю. Ведь меры безопасности, позволяющие остановить распространение коронавируса, остаются для нас приоритетными. Однако у нижегородцев возникла необходимость в ремонте автомобилей и подготовке дачному сезону. Есть товары, покупку которых невозможно отложить. В частности, в случае поломки техники нижегородские аграрии попросту не смогут провести весенний посев. В связи с этим мы расширили перечень товаров первой необходимости.

К слову, уже сейчас региональное правительство получило массу обращений от представителей цветочного бизнеса. В конечном итоге бизнесмены заверили, что они смогут наладить работу своих торговых точек с соблюдением всех мер безопасности. Одной из основных мер станет дистанционная торговля, позволяющая доставлять цветы на дом.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции действует в Нижегородской области с 30 марта. В соответствии с ним сейчас разрешена работа лишь ограниченного круга предприятий.