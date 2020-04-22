«Отправили на самоизоляцию»: В Нижнем Новгороде закрыли Большую Покровскую

Необычную картину на днях увидели нижегородцы, оказавшиеся в центре города – вход на Большую Покровскую был перемотан многочисленными веревками. Со стороны все это больше напоминало детскую игру или снаряд для спортивных соревнований. Фотографиями этого сооружения нижегородцы тут же принялись делиться в социальных сетях.

- Город на самоизоляции, - поделился снимком Глеб Чесноков в группе «Нижний Новгород».

У большинства пользователей интернета эта фотография вызвала улыбку. Многие действительно вспомнили детство.

- А помните, в детстве игра такая была с резиночкой? Нужно было пролезть и не задеть, - отметила Анна Рудакова. - Именно это почему-то напоминает.

- Звучит как вызов, - поддержал ее Саня Малясов.

- Не, ну всё хорошо, но в меру, - полагает Алексей Кошечкин. - А тут как в поговорке - заставь дурака Богу молиться.

Между тем, городские власти объяснили нововведение необходимостью соблюдения эпидемиологических требований.

- В соответствии с указом губернатора «О введении режима повышенной готовности» в Нижнем Новгороде ограничиваются для посещения парки, скверы, детские площадки и другие общественные пространства, - напомнили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. - Улица Большая Покровская также является центральной прогулочной зоной. С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, на улице ограничено передвижение пешеходов, как и на других общественных территориях Нижнего Новгорода.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции действует в Нижегородской области с 30 марта 2020 года. В соответствии с распоряжением губернатора нижегородцам разрешено выходить из своих домов лишь по нескольким причинам: в ближайший магазин или аптеку, чтобы вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии не более ста метров от дома.