2020-04-22T17:15:52+03:00
Коронавирус Covid-19

«Отправили на самоизоляцию»: В Нижнем Новгороде закрыли Большую Покровскую

Теперь вход на главную пешеходную улицу города перегорожен веревками
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
В Нижнем Новгороде закрыли Большую Покровскую. ФОТО: Глеб Чесноков.В Нижнем Новгороде закрыли Большую Покровскую. ФОТО: Глеб Чесноков.
Изменить размер текста:

Необычную картину на днях увидели нижегородцы, оказавшиеся в центре города – вход на Большую Покровскую был перемотан многочисленными веревками. Со стороны все это больше напоминало детскую игру или снаряд для спортивных соревнований. Фотографиями этого сооружения нижегородцы тут же принялись делиться в социальных сетях.

- Город на самоизоляции, - поделился снимком Глеб Чесноков в группе «Нижний Новгород».

У большинства пользователей интернета эта фотография вызвала улыбку. Многие действительно вспомнили детство.

- А помните, в детстве игра такая была с резиночкой? Нужно было пролезть и не задеть, - отметила Анна Рудакова. - Именно это почему-то напоминает.

- Звучит как вызов, - поддержал ее Саня Малясов.

- Не, ну всё хорошо, но в меру, - полагает Алексей Кошечкин. - А тут как в поговорке - заставь дурака Богу молиться.

Между тем, городские власти объяснили нововведение необходимостью соблюдения эпидемиологических требований.

- В соответствии с указом губернатора «О введении режима повышенной готовности» в Нижнем Новгороде ограничиваются для посещения парки, скверы, детские площадки и другие общественные пространства, - напомнили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода. - Улица Большая Покровская также является центральной прогулочной зоной. С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, на улице ограничено передвижение пешеходов, как и на других общественных территориях Нижнего Новгорода.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции действует в Нижегородской области с 30 марта 2020 года. В соответствии с распоряжением губернатора нижегородцам разрешено выходить из своих домов лишь по нескольким причинам: в ближайший магазин или аптеку, чтобы вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии не более ста метров от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Москва передаст Нижнему Новгороду 40 бывших в употреблении троллейбусов
Шесть автобусов добавят на маршруты, дублирующие отмененную маршрутку Т-67
Массовое производство защитных костюмов запущено в Дзержинске
Названы районы Нижегородской области, где нет случаев коронавируса
«Ново-Сормовское» кладбище увеличили на 7,4 га
Почему российских звезд госпитализируют с пневмонией, но при этом COVID-19 у них не находят
Штормовой ветер с сильными осадками надвигается на Нижегородскую область
В Нижегородской области стартует цикл онлайн-экскурсий по необычным достопримечательностям
Анастасию Заворотнюк спасают новым лекарством из США
Новый многофункциональный инфекционный госпиталь поставлен на кадастровый учет в Нижнем Новгороде
Нижегородских застройщиков освободили от штрафов на время пандемии коронавируса
Около 1,5 тысячи заболевших COVID-19 ожидается в Нижегородской области к 26 апреля
НПАТ увеличит количество автобусов на маршрутах А-66, А-68 и А-77
Автомобиль BMW вспыхнул на Московском шоссе из-за неисправного оборудования
Обновленная Конституция ставит культуру России в ряд ключевых ценностей страны
Количество жалоб от нижегородцев на качество отопления за год снизилось на 18%
Нижегородские медики рассказали, как поддерживать физическую активность дома в условиях самоизоляции
МЧС: Мокрый снег ожидается в Нижегородской области 22 апреля
Экс-адвокат из Нижнего Новгорода пойдет под суд за мошенничество на полтора миллиона рублей
Цены на путевки снижаются: в туриндустрии рассказали, как планировать летний отпуск
Первомайские демонстрации в России пройдут в онлайн-режиме
Нефть подешевела до минимума – подешевеет ли бензин?
Производители продуктов требуют запретить промоакции в магазинах
Путин начал общаться с губернаторами и министрами по видеосвязи
Астролог Василиса Володина назвала даты пика «коронакризиса» и выхода из него
Минздрав: «Вакцина от коронавируса уже почти готова»
Сильный ветер с дождем и снегом надвигается на Нижегородскую область
Волонтеры штаба «Мы вместе» совершили более 11000 выездов по заявкам нижегородцев