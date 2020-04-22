Три рыбака найдены мертвыми в машине в Нижегородской области

Жуткая находка обнаружена в Тоншаевском районе Нижегородской области – в застрявшем на мелководье реки Шукшум «уазике» найдены трое мертвых мужчин. Трагедия, по всей видимости, произошла в ночь с 20 на 21 апреля 2020 года.

- Все мужчины – жители поселка Тоншаево. Старшему из них 49 лет, младшим – 38 и 34 года. Накануне они приехали порыбачить в районе деревни Плащенер. В темноте их машина застряла на мелководье реки, причем задняя часть автомобиля оказалась в воде, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе СУ СКР по региону.

Никаких видимых следов насильственной смерти при осмотре обнаружено не было. Однако с целью установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По факту случившегося также проводится доследственная проверка.

- Вероятнее всего, мужчины остались ночевать в машине, периодически включая двигатель, чтобы не замерзнуть. Версия об отравлении выхлопными газами рассматривается как основная, - поделились следователи.

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